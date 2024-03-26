Журналисты Bloomberg, пообщавшись с 4 людьми, которые имеют тесные связи с Кремлем, отметили, что нет доказательств причастности Украины к стрельбе под Москвой. Тогда погибло по меньшей мере 139 человек.

К теме Уже восьмой: состоялся суд над еще одним обвиняемым в теракте в "Крокус Сити Холл"

Окружение Путина не видит причастности Украины к теракту

Авторы материала отметили, что Владимир Путин участвовал в дискуссиях своего окружения, во время которых пришли к выводу, что нет никакой связи между терактом и Киевом. Несмотря на это, источники издания сообщили, что Путин продолжает настойчиво использовать этот нарратив для усиления поддержки войны в Украине.

Почти никто из их знакомых в политической и бизнес-элите России не верит, что за нападением стоит Украина,

– отметили источники.

Журналисты отметили, что Путин дважды пытался привязать Украину к самому страшному преступлению в России за более чем два десятилетия, хотя ответственность взяло на себя "Исламское государство". По словам российского диктатора, атаку совершили исламистские боевики, но он отметил, что "нас интересует, кто это приказал".

Диктатор сказал, что США пытаются убедить своих сателлитов и другие страны мира, что, по данным их разведки, в московском теракте "якобы нет киевского следа".

В то же время Украина категорически отвергла любую причастность к теракту, назвав это "операцией Кремля под фальшивым флагом". В США также говорят, что ответственность несет исключительно ИГИЛ.

Однако ключевые союзники российского президента Владимира Путина присоединились к его позиции по этому вопросу. Это вызвало предположение о возможной эскалации конфликта с Украиной, что может включать мобилизацию резервистов для усиления армии.

Так, Николай Патрушев, секретарь Совета безопасности России, однозначно указал на Украину, когда его спросили об ответственности за недавнюю трагедию. Между тем спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин отметил необходимость единства перед лицом подобных терактов, обвинив "Украину, Вашингтон и Брюссель" в попытках "посеять раздор в российском обществе".

Несмотря на заявления исламистских радикалов, которые взяли на себя ответственность за нападение, Александр Бортников, директор Федеральной службы безопасности России обвинил украинские, американские и британские спецслужбы в якобы причастности к содействию нападения, хотя никаких доказательств не было предоставлено.

Андрей Солдатов, эксперт по вопросам российской разведки, прокомментировал, что, несмотря на первоначальное обвинения в адрес ИГИЛ, давление со стороны Путина заставил спецслужбы расследовать потенциальную причастность Украины или западных государств к трагическому событию.

Путин упустил опасность от ИГИЛ из-за фокуса на Украине

Авторы материала напомнили, что 7 марта США обнародовали публичное предупреждение о риске "неизбежного" террористического нападения в Москве, в частности на концертах, и заявили, что поделились с Россией разведданными. Путин отверг это как попытку "дестабилизировать наше общество" на встрече с офицерами ФСБ за три дня до стрельбы.

Как сообщают источники, знакомые с ситуацией, в ответ на предупреждение США российские спецслужбы могут быть наказаны за запоздалую реакцию. В частности, инцидент может привести к реструктуризации руководства в органах безопасности страны-агрессора.

По словам журналистов, после теракта под Москвой в политической среде России звучат призывы пересмотреть мораторий на смертную казнь, который действует в стране с 1996 года.

Спикер Володин обратился к законодателям во вторник, заявив, что сейчас продолжаются дебаты по этому вопросу, а окончательное решение остается за Конституционным судом.

Авторы материала отметили, что во время встречи с руководителями службы безопасности Путин спросил, "почему радикальные исламисты атакуют Россию, когда она поддерживает справедливое решение конфликта на Ближнем Востоке".

Стоит отметить, что Федеральная служба безопасности задержала четырех подозреваемых в Брянской области России, которые якобы направлялись в Украину. Хотя Путин прямо не обвинил украинскую власть в причастности, он предположил, что для подозреваемых якобы было создано "окно" для пересечения границы.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, близкий союзник Путина, опроверг заявления российского президента, заявив, что подозреваемые сначала направлялись в Беларусь, а затем изменили курс, столкнувшись с усиленными мерами пограничной безопасности, и пытались убежать в Украину.