Говорил представитель Владимира Путина в контексте недавнего теракта в ТРЦ "Крокус Сити Холл". Он убеждал, якобы диктатору совсем не наплевать на жизнь своих граждан. Похоже, ему все равно лишь на собственных солдат, которых он безжалостно отправляет на войну.

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Слезы Кремля

Дмитрий Песков в комментарии российскому пропагандисту рассказал о реакции Кремля на теракт в "Крокус Сити Холле". Он пытался убедить россиян, якобы такие события власть пропускает сквозь себя. Пресс-секретарь президента России цинично отметил, якобы Путин довольно сентиментальный человек, якобы ему также "больно".

Поверьте мне, если вы не увидите на его лице слез, это не значит, что ему не больно. И то, что переживает он, вряд ли кто-то когда-то узнает и поймет. В том числе и мы с вами,

– сказал Песков.

Похоже, что после того, как произошел теракт, Путин сутки "вытирал на лице слезы" – иначе невозможно объяснить то, почему он так долго не обращался к своему народу. Вместо логического сочувствия он решил воспользоваться терактом для того, чтобы обвинить Украину. Путин стремится использовать этот инцидент в кровопролитной войне, которую сам же и развязал.

Польза инцидента для Кремля