Россия принудительно депортировала на свою территорию более 2,5 миллиона украинцев, – Украина в ООН

Украина осудила схему "фильтрации" россии. В международной организации ООН заявили, что там убивают и пытают мирных людей.

Тысячи граждан Украины насильно депортировали в "изолированные и депрессивные регионы Сибири и Дальнего Востока". Об этом сообщила заместитель посла Украины в ООН Кристина Гайовишин, информирует 24 канал.

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Россия принудительно депортирует украинцев

По словам Гайовишин, оккупанты депортировали 2,5 миллиона человек, в том числе 38 тысяч детей. Украинцев терроризируют под предлогом поиска "опасных" людей.

Те, у кого другие политические взгляды или связанные с украинским правительством или СМИ, исчезают в серой зоне. А детей вырывают из объятий родителей.

Украинских детей могут усыновлять в россии

Помощница генерального секретаря ООН по правам человека Илзе Брандс Кехрис заявила, что есть достоверные обвинения о принудительном перемещении украинских детей на оккупированную россией территорию или в саму страну-агрессорку.

Мы обеспокоены тем, что российские власти приняли упрощенную процедуру предоставления российского гражданства детям, оставшимся без попечения родителей, и что эти дети будут иметь право на усыновление российскими семьями.

– сказала Брандс Кехрис.

Также в ООН обеспокоены тем, что объявленные планы российских властей разрешить перемещение детей из Украины в семьи в россии не включают шагов для воссоединения семей или иным образом не обеспечивают уважение к принципу наилучшего интереса ребенка.

В россии уже "усыновили" почти тысячу детей из Мариуполя

Российские убийцы депортировали детей из Мариуполя. Сейчас только в Краснодарском крае на так называемое усыновление отдали тысячу. Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ и органы власти страны-оккупантки. Они называют Мариуполь "освобожденным" городом.

Россияне сообщают, что маленьких украинцев вывезли в Тюмень, Иркутск, Кемерово и Алтайский край.

Граждан россии поощряют усыновлять депортированных несовершеннолетних и малолетних украинцев. Власти обещают им госпомощь и единовременную выплату.

Кроме этого, за детей обещают ежегодно платить по 20 тысяч рублей, а за ребенка с инвалидностью – 150 тысяч.

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