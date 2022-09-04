Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, что с начала полномасштабной войны россия депортировала из Украины 7 тысяч украинских детей. Пока Украина сумела вернуть только 51 несовершеннолетнего.

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В возвращении детей очень помогают волонтеры

Он отметил, что это нарушение международного права и является ярким примером того, что россия делает именно геноцид украинской нации.

Пока нам удалось вернуть 51 ребенка. Это небольшое количество по сравнению с тысячами вывезенных, но мы практически проводим спецоперации по их спасению. Нам очень помогают волонтеры,

– сказал Лубинец.

По его словам, "россия делает все, чтобы наши дети не возвращались к нам". В частности, оккупанты даже упростили свое законодательство по усыновлению.

Дмитрий Лубинец подчеркнул, что Украина работает над возвращением детей, однако пока процесс продвигается медленно.

Россия унесла жизни более 350 детей

Известно, что по состоянию на 29 августа россия убила 358 украинских детей. Еще более 700 получили ранения. Это только по официально подтвержденным данным, ведь неизвестно, сколько жертв может быть на территориях, которые до сих пор находятся в оккупации.

Более 7 тысяч детей – похищены или насильно вывезены из Украины. Кроме этого, более 200 детей пропали без вести.

С 24 февраля страна-агрессор атаковала более 2 тысяч школ и более 700 детских садов.

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