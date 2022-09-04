Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів, що від початку повномасштабної війни росія депортувала з України 7 тисяч українських дітей. Наразі Україна зуміла повернути лише 51 неповнолітнього.

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У поверненні дітей дуже допомагають волонтери

Він зауважив, що це порушення міжнародного права та є яскравим прикладом того, що росія чинить саме геноцид української нації.

Наразі нам вдалося повернути 51 дитину. Це невелика кількість, порівнюючи з тисячами вивезених, але ми практично проводимо спецоперації з їхнього порятунку. Нам дуже допомагають волонтери,

– сказав Лубінець.

За його словами, "росія робить все, щоб наші діти не повертались до нас". Зокрема окупанти навіть спростили своє законодавство щодо всиновлення.

Дмитро Лубінець наголосив, що Україна працює над поверненням дітей, проте поки процес просувається повільно.

Росія забрала життя понад 350 дітей

Відомо, що станом на 29 серпня росія вбила 358 українських дітей. Ще понад 700 зазнали поранень. Це лише за офіційно підтвердженим даними, адже достеменно невідомо, скільки жертв може бути на територіях, які досі перебувають в окупації.

Більш ніж 7 тисяч дітей – викрадені або силоміць вивезені з України. Крім цього, понад 200 дітей зникли безвісти.

Від 24 лютого країна-агресорка атакувала понад 2 тисячі шкіл і понад 700 дитячих садочків.

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