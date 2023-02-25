Приостановка Россией договора о ядерном оружии Украине на руку, – политтехнолог
В России было принято решение о приостановлении участия в Договоре об ограничении стратегических ядерных вооружений. Однако это решение страны-агрессора, играющей на руку нашему государству.
Такое мнение 24 Каналу выразил политтехнолог Михаил Шейтельман. Российский диктатор Владимир Путин объявил об этом во время выступления на федеральном собрании 21 февраля.
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Выход России из ядерного соглашения выгоден для Украины
Это решение на руку Украине,
– заметил политтехнолог.
Он пояснил, что нашему государству все равно, сколько ядерных боеголовок имеет Россия, если она захочет нанести удар. Однако количество ядерного вооружения имеет большое значение, прежде всего, для страны-агрессора.
Так, после приостановки Россией участия в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), Соединенные Штаты могут начать наращивать и модернизировать свой ядерный потенциал. Следовательно, россияне будут вынуждены догонять США и вступят в гонку вооружений.
Количество ядерного оружия в мире / Инфографика 24 Канала
Итак, страна-агрессор постоянно будет разоряться на этой гонке, но не сможет технологически победить. Именно это и сыграет на руку нашему государству.
"Это не столь важное политическое решение. Оно преимущественно направлено на то, чтобы поднять дух россиян", – подчеркнул политтехнолог.
Шейтельман объяснил, почему выход России из ядерного соглашения играет на руку Украине: смотрите видео
Речь Путина была успешной для его поклонников
Что касается речи главы в целом, то многие неправильно ее интерпретируют – как поражение. По мнению Шейтельмана, она была достаточно успешной для ее целевой аудитории.
"Целевая аудитория этой речи – сторонники Путина. А не противники, те, кто сомневаются или молодежь, которая вынуждена идти на фронт. Это пожилые люди, которые являются сторонниками. Путин должен снова им подтвердить, что все хорошо", – отметил политтехнолог.
Россия приостановила участие в ядерном соглашении: что известно
- 21 февраля Путин анонсировал приостановку участия в Договоре о стратегических наступательных вооружениях СНВ-3. А уже 22 февраля депутаты госдумы страны-агрессора единогласно проголосовали за это решение.
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг отреагировал на решение главы Кремля. Он подчеркнул, что очень сожалеет касательно инициативы России прекратить участие в договоре. По его словам, понятно, что сегодняшний день войдет в историю как конец системы контроля над ядерным вооружением в Европе после окончания холодной войны.
- Кроме того, российский диктатор заявил, что якобы сейчас Россия приостанавливает участие в договоре, но может вернуться. Российский оппозиционный правозащитник Марк Фейгин объяснил, что таким образом Путин может пытаться построить себе переговорные позиции.
- Россияне могут делать любые заявления, однако следует учитывать такую вещь, как мощности промышленности. По мнению военного эксперта Андрея Харука, нарастить ядерный потенциал теоретически страна-агрессор сможет только в 2026 году