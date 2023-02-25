Призупинення Росією договору щодо ядерної зброї Україні на руку, – політтехнолог

У Росії ухвалили рішення щодо призупинення участі у Договорі про обмеження стратегічних ядерних озброєнь. Однак це рішення країни-агресорки, може зіграти на руку нашій державі.

Таку думку 24 Каналу висловив політтехнолог Михайло Шейтельман. Російський диктатор Владімір Путін оголосив про це під час виступу на федеральних зборах 21 лютого.

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Це рішення на руку Україні,

– зауважив політтехнолог.

Він пояснив, що нашій державі все одно, скільки ядерних боєголовок має Росія, якщо вона захоче здійснити удар. Однак кількість ядерного озброєння має велике значення насамперед для країни-агресорки.

Так, після призупинення Росією участі у Договорі про стратегічні наступальні озброєння (СНО-3), Сполучені Штати можуть почати нарощувати та модернізувати свій ядерний потенціал. Відтак, росіяни будуть змушені наздоганяти США і вступлять у перегони озброєнь.



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Отже, країна-агресорка постійно розорятиметься на цих перегонах, але не зможе технологічно перемогти. Саме це і зіграє на руку нашій державі.

"Це не таке важливе політичне рішення. Воно переважно спрямоване на те, щоб підняти дух росіян", – підкреслив політтехнолог.

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Промова Путіна була успішною для його прихильників

Що стосується промови очільника загалом, то багато хто неправильно її інтерпретує – як поразку. На думку Шейтельмана, вона була досить успішною для її цільової аудиторії.

"Цільова аудиторія цієї промови – прихильники Путіна. А не противники, чи ті, хто сумнівається або молодь, яка змушена йти на фронт. Це люди похилого віку, які є прихильниками. Путін мав знову їм підтвердити, що все добре", – зауважив політтехнолог.

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