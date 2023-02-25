Таку думку 24 Каналу висловив політтехнолог Михайло Шейтельман. Російський диктатор Владімір Путін оголосив про це під час виступу на федеральних зборах 21 лютого.
До теми Що таке ДСНО і чи випробує Путін ядерну зброю: для чого Росії нова фаза шантажу
Вихід Росії з ядерної угоди вигідний для України
Це рішення на руку Україні,
– зауважив політтехнолог.
Він пояснив, що нашій державі все одно, скільки ядерних боєголовок має Росія, якщо вона захоче здійснити удар. Однак кількість ядерного озброєння має велике значення насамперед для країни-агресорки.
Так, після призупинення Росією участі у Договорі про стратегічні наступальні озброєння (СНО-3), Сполучені Штати можуть почати нарощувати та модернізувати свій ядерний потенціал. Відтак, росіяни будуть змушені наздоганяти США і вступлять у перегони озброєнь.
Кількість ядерної зброї у світі / Інфографіка 24 Каналу
Отже, країна-агресорка постійно розорятиметься на цих перегонах, але не зможе технологічно перемогти. Саме це і зіграє на руку нашій державі.
"Це не таке важливе політичне рішення. Воно переважно спрямоване на те, щоб підняти дух росіян", – підкреслив політтехнолог.
Шейтельман пояснив, чому вихід Росії з ядерної угоди грає на руку Україні: дивіться відео
Промова Путіна була успішною для його прихильників
Що стосується промови очільника загалом, то багато хто неправильно її інтерпретує – як поразку. На думку Шейтельмана, вона була досить успішною для її цільової аудиторії.
"Цільова аудиторія цієї промови – прихильники Путіна. А не противники, чи ті, хто сумнівається або молодь, яка змушена йти на фронт. Це люди похилого віку, які є прихильниками. Путін мав знову їм підтвердити, що все добре", – зауважив політтехнолог.
Росія призупинила участь у ядерній угоді: що відомо
- 21 лютого Путін анонсував призупинення участі у Договорі про стратегічні наступальні озброєння СНО-3. А вже 22 лютого депутати держдуми країни-агресорки одноголосно проголосували за це рішення.
- Генсек НАТО Єнс Столтенберг відреагував на рішення очільника Кремля. Він наголосив, що надзвичайно жалкує через ініціативу Росії припинити участь в договорі. З його слів зрозуміло, що сьогоднішній день ввійде в історію як кінець системи контролю над ядерним озброєнням в Європі після закінчення холодної війни.
- Окрім того, російський диктатор заявив нібито наразі Росія призупиняє участь у договорі, але може повернутися. Російський опозиційний правозахисник Марк Фейгін пояснив, що у такий спосіб Путін може намагатися вибудувати собі переговорні позиції.
- Росіяни можуть робити будь-які заяви, однак варто зважати на таку річ, як потужності промисловості. На думку військового експерта Андрія Харука, наростити ядерний потенціал країна-агресорка теоретично зможе лише у 2026 році.