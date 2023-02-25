Такое мнение 24 Каналу выразил политтехнолог Михаил Шейтельман. Российский диктатор Владимир Путин объявил об этом во время выступления на федеральном собрании 21 февраля.

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Выход России из ядерного соглашения выгоден для Украины

Это решение на руку Украине,

– заметил политтехнолог.

Он пояснил, что нашему государству все равно, сколько ядерных боеголовок имеет Россия, если она захочет нанести удар. Однако количество ядерного вооружения имеет большое значение, прежде всего, для страны-агрессора.

Так, после приостановки Россией участия в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), Соединенные Штаты могут начать наращивать и модернизировать свой ядерный потенциал. Следовательно, россияне будут вынуждены догонять США и вступят в гонку вооружений.



Количество ядерного оружия в мире / Инфографика 24 Канала

Итак, страна-агрессор постоянно будет разоряться на этой гонке, но не сможет технологически победить. Именно это и сыграет на руку нашему государству.

"Это не столь важное политическое решение. Оно преимущественно направлено на то, чтобы поднять дух россиян", – подчеркнул политтехнолог.

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Речь Путина была успешной для его поклонников

Что касается речи главы в целом, то многие неправильно ее интерпретируют – как поражение. По мнению Шейтельмана, она была достаточно успешной для ее целевой аудитории.

"Целевая аудитория этой речи – сторонники Путина. А не противники, те, кто сомневаются или молодежь, которая вынуждена идти на фронт. Это пожилые люди, которые являются сторонниками. Путин должен снова им подтвердить, что все хорошо", – отметил политтехнолог.

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