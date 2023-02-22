Так, російського диктатора ніколи не стримували жодні міжнародні зобов'язання і вони не матимуть жодного впливу, якщо буде загроза його владі. Таку думку 24 Каналу висловив російський правозахисник Марк Фейгін.

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Вихід Росії з договору нічого не змінює

Водночас для Заходу вихід Росії з Договору про стратегічні наступальні озброєння (СНО-3) є певним проблемним питанням щодо підтримки стабільності у світі. Однак повномасштабна війна Росії проти України також несе загрозу для світу. А агресивна політика країни-агресорки не є меншою проблемою, аніж вихід з угоди.

"Тут немає великої проблеми, бо не стане Путіна й договори повернуться. А при владі Путіна жодні договори нічого не варті – навіть того паперу, на якому написані", – зауважив Фейгін.

Окрім того, російський диктатор заявив нібито наразі Росія призупиняє участь у договорі, але може повернутися. У такий спосіб Путін може намагатися вибудувати собі переговорні позиції.

Путін намагається з усього робити переговорні позиції за допомогою шантажу,

– підкреслив російський правозахисник.

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Раніше очільник Кремля вдавався до енергетичного шантажу світу, тепер додасться міжнародна безпека.

"Більше або менше шантажу, що це загалом змінює? Якщо це все що Путін приготував для Заходу, зокрема для США, то якось небагато. А вони, ймовірно, приготували літаки та ракети", – сказав російський правозахисник.

Він також додав, що надання Україні винищувачів і далекобійних ракет має більше значення для світу та подальших стратегічних договорів, аніж ігри з російським диктатором.

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