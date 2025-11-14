Рук не хватает: Россия планирует завезти до 12 тысяч "сборщиков Шахедов" из КНДР

Из-за нехватки рабочей силы Россия хочет "импортировать" из КНДР до 12 тысяч "сборщиков Шахедов" до конца 2025 года. Их планируют отправить на предприятия отдельной экономической зоны "Алабуга" в Татарстане.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Главное управление разведки (ГУР).

Как работники из КНДР помогают России?

Северокорейских работников планируют отправить в "Алабугу", ведь именно там изготавливают дальнобойные дроны типа Shaded/"Герань", которыми российская армия наносит террористические удары по гражданской инфраструктуре Украины.

Для обсуждения деталей продажи рабочих рук в конце октября в министерстве иностранных дел России состоялась встреча местных чиновников с представителями северокорейской компании Jihyang Technology Trade Company. Эта компания отвечает за поиск и подбор работников из КНДР.

"Сборщикам Шахедов" россияне обещают платить примерно 2,5 доллара США за час работы, а смена для работников будет длиться не менее 12 часов.

Такие меры свидетельствуют об углублении стратегического сотрудничества между двумя диктатурами для продолжения агрессивной войны против Украины,

– подчеркнули в ГУР.

