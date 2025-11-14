Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Главное управление разведки (ГУР).
Как работники из КНДР помогают России?
Северокорейских работников планируют отправить в "Алабугу", ведь именно там изготавливают дальнобойные дроны типа Shaded/"Герань", которыми российская армия наносит террористические удары по гражданской инфраструктуре Украины.
Для обсуждения деталей продажи рабочих рук в конце октября в министерстве иностранных дел России состоялась встреча местных чиновников с представителями северокорейской компании Jihyang Technology Trade Company. Эта компания отвечает за поиск и подбор работников из КНДР.
"Сборщикам Шахедов" россияне обещают платить примерно 2,5 доллара США за час работы, а смена для работников будет длиться не менее 12 часов.
Такие меры свидетельствуют об углублении стратегического сотрудничества между двумя диктатурами для продолжения агрессивной войны против Украины,
– подчеркнули в ГУР.
Сотрудничество России и КНДР: последние новости
В начале ноября стало известно, что около 10 тысяч военных из Северной Кореи сейчас находятся вблизи российско-украинской границы, где они выполняют охранные задачи.
По оценкам разведки Южной Кореи, среди этих 10 тысяч военных более 1000 составляют инженеры, которые привлечены к работам по разминированию приграничных территорий.
Кроме того, еще около 5 тысяч граждан КНДР с сентября прибыли в Россию для участия в восстановлении инфраструктуры на временно оккупированных украинских землях.