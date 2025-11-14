Журналист расследовательского проекта "Система" Андрей Сошников объяснил 24 Каналу, что эти постановки удалось обнаружить по визуальным маркерам. Участники съемок получают инструкции одеваться одинаково в день публикации "консервы", но женские образы часто выдают настоящую дату записи.

Смотрите также: Зачем Путину три тайных кабинета: экс-разведчик из России открыл интересные детали

Что помогает отличить свежие материалы от архивных?

Это подтверждается тем, что ранее опубликованные Кремлем фотографии и видео содержали метаданные, которые показывали, что материалы были сделаны примерно 60 дней назад.

Мы не знаем, какой полный архив этих записей. Он может быть довольно внушительным, и если действительно произойдет какой-то форс-мажор, то архивная полка консервов будет полностью представлена в информационной повестке. Но, к счастью, есть визуальные маркеры, которые позволяют вычислить эти записи,

– отметил Сошников.

Журналисты обнаружили "консервы" с помощью нижней полки в кабинете Путина, которая оставалась неизменной 10 лет до 2025 года, когда книги на ней вдруг переставили. Это стало отсечкой: когда после нового расположения книги возвращаются к прежнему положению – это означает архивную запись.

Вторым визуальным маркером стало расположение ручек и карандашей на столе президента, которые постоянно перемешиваются на столе, вернулись к своему прежнему виду с точностью до миллиметра.

Кого Путин допускает к записи этих съемок?

"Это, конечно, странно выглядит, но объяснение есть – Путин не первый год у власти, и мы знаем, что это консервные записи. Другое дело, кого он допускает к себе для этих съемок. Это не всегда те люди, от которых ожидаешь участия в таких записях", – сказал Сошников.

Участие частных предпринимателей в пропагандистских мероприятиях с Путиным в Кремле – это четкое доказательство их близости к власти, независимо от того, как они это будут объяснять потом.

Хотя участники стараются в день публикации "консервы" одеваться точно так же, как во время реальной записи, чтобы выглядело правдоподобно на публичном мероприятии, но иногда ошибаются в деталях.

Мы удивились, сколько людей пытаются помогать Путину в этом спектакле. Их инструктируют, чтобы не прокололись на публике. С мужскими костюмами проще – галстуки редко меняются, но женские образы постоянно меняются. По ним вычислить консерву легче: женщина старается одеваться так же как на записи, но что-то все равно выдает – прическа, аксессуары – что это снято в другой день,

– подчеркнул Сошников.

Что еще известно о ситуации в Кремле?