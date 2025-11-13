О необычной схеме и психологии российского диктатора в эфире 24 Канала рассказал бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов. Он объяснил, что несколько одинаковых кабинетов позволяют Путину контролировать образ своего присутствия и одновременно скрывать страх и паранойю, которые определяют его поведение.

Зачем Путин создал несколько одинаковых кабинетов?

Несколько одинаковых кабинетов Путина обустроены так, чтобы зрители не могли понять, где он на самом деле находится. Они помогают скрывать его отсутствие во время процедур, отдыха или медицинских манипуляций, а также создают ощущение стабильности. Жирнов отмечает, что для рядового зрителя достаточно, чтобы кабинеты были глобально похожи, и этого достаточно, чтобы поддерживать образ постоянного присутствия.

Здесь две вещи: во-первых, надо создать картинку, которая запутывает людей, чтобы они не понимали, что происходит на самом деле. Для этого не нужно идеальное соответствие всех трех кабинетов, достаточно, чтобы они были глобально похожи, и это работает для обмана простого зрителя,

– объяснил Жирнов.

Также, Путин использует кабинеты для того, чтобы скрыть любые отсутствия из-за операций, отдых или медицинские процедуры. Он может записывать обращения из разных мест, а зрители думают, что он находится в Ново-Огарево. Это позволяет ему поддерживать образ непрерывной работы и стабильности, даже когда диктатор фактически отдыхает или проводит время в частных резиденциях.

Например, когда Путину кололи ботокс или он проходил другие процедуры, кабинеты помогали скрыть его отсутствие на несколько недель, и никто не видел, что он на самом деле болеет или отдыхает,

– рассказал Жирнов.

Такие хитрости позволяют диктатору избегать нежелательных публичных контактов и поддерживать контроль над образом власти. В то же время это свидетельствует о его параноидальных чертах и желании максимально изолироваться от окружения.

Двойники Путина и изменения его поведения

С изменением характера и усилением паранойи после 2012 года появились слухи, что Путина иногда заменяют двойники. Бывший разведчик Сергей Жирнов отмечает, что некоторые поездки, например в Мариуполь или Севастополь, вероятно, происходили с участием технических двойников.

Я вообще в технических двойников верю – например, в Мариуполь это был не Путин, а послали двойника, потому что его поведение и походка отличались,

– объяснил Жирнов.

Использование двойников позволяет скрыть реальное пребывание диктатора от публики и контролировать образ лидера. Такая практика стала еще одним инструментом поддержания стабильности в глазах россиян, несмотря на личные страхи Путина.

Как страх и паранойя Путина влияют на его поведение?

По словам Сергея Жирнова, Путин со временем становится все более осторожным и параноидальным. Его страх за собственную жизнь усилился после 2012 года и особенно во время пандемии COVID-19, когда он ограничивал прямые контакты и переводил встречи в формат видеоконференций.

Путин стал параноиком во время COVID – он боялся заражения, отсаживал всех, кто приходил, сначала на три недели карантина, потом на две, и до сих пор часть встреч проводит только по видеосвязи,

– отметил Жирнов.

Поэтому президент редко появляется в старых резиденциях и ограничивает личные контакты даже с военными или приближенными. Страх и паранойя заставляют его использовать кабинеты и медийную иллюзию, чтобы скрывать реальную активность. Это позволяет поддерживать образ контролируемого и стабильного руководителя для внешней аудитории.

