Про незвичну схему та психологію російського диктатора в ефірі 24 Каналу розповів колишній співробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов. Він пояснив, що кілька однакових кабінетів дозволяють Путіну контролювати образ своєї присутності та одночасно приховувати страх та параною, які визначають його поведінку.

Навіщо Путін створив кілька однакових кабінетів?

Кілька однакових кабінетів Путіна облаштовані так, щоб глядачі не могли зрозуміти, де він насправді перебуває. Вони допомагають приховувати його відсутність під час процедур, відпочинку чи медичних маніпуляцій, а також створюють відчуття стабільності. Жирнов зазначає, що для пересічного глядача достатньо, щоб кабінети були глобально схожі, і цього достатньо, щоб підтримувати образ постійної присутності.

Тут дві речі: по-перше, треба створити картинку, яка заплутує людей, щоб вони не розуміли, що відбувається насправді. Для цього не потрібна ідеальна відповідність усіх трьох кабінетів, достатньо, щоб вони були глобально схожі, і це працює для обману простого глядача,

– пояснив Жирнов.

Також, Путін використовує кабінети для того, щоб приховати будь-які відсутності через операції, відпочинок чи медичні процедури. Він може записувати звернення з різних місць, а глядачі думають, що він перебуває у Ново-Огарьово. Це дозволяє йому підтримувати образ безперервної роботи і стабільності, навіть коли диктатор фактично відпочиває або проводить час у приватних резиденціях.

Наприклад, коли Путіну кололи ботокс або він проходив інші процедури, кабінети допомагали приховати його відсутність на кілька тижнів, і ніхто не бачив, що він насправді хворіє чи відпочиває,

– розповів Жирнов.

Такі хитрощі дозволяють диктатору уникати небажаних публічних контактів і підтримувати контроль над образом влади. Водночас це свідчить про його параноїдальні риси та бажання максимально ізолюватися від оточення.

Двійники Путіна і зміни його поведінки

Зі зміною характеру та посиленням параної після 2012 року з'явилися чутки, що Путіна іноді замінюють двійники. Колишній розвідник Сергій Жирнов зазначає, що деякі поїздки, наприклад до Маріуполя чи Севастополя, ймовірно, відбувалися за участю технічних двійників.

Я взагалі в технічних двійників вірю – наприклад, у Маріуполь це був не Путін, а послали двійника, бо його поведінка і хода відрізнялися,

– пояснив Жирнов.

Використання двійників дозволяє приховати реальне перебування диктатора від публіки та контролювати образ лідера. Така практика стала ще одним інструментом підтримки стабільності в очах росіян, попри особисті страхи Путіна.

Як страх і параноя Путіна впливають на його поведінку?

За словами Сергія Жирнова, Путін з часом стає дедалі обережнішим і параноїдальним. Його страх за власне життя посилився після 2012 року та особливо під час пандемії COVID-19, коли він обмежував прямі контакти та переводив зустрічі у формат відеоконференцій.

Путін став параноїком під час COVID – він боявся зараження, відсаджував усіх, хто приходив, спочатку на три тижні карантину, потім на два, і досі частину зустрічей проводить тільки по відеозв'язку,

– зауважив Жирнов.

Через це президент рідко з'являється в старих резиденціях і обмежує особисті контакти навіть з військовими чи наближеними. Страх і параною змушують його використовувати кабінети та медійну ілюзію, щоб приховувати реальну активність. Це дозволяє підтримувати образ контрольованого та стабільного керівника для зовнішньої аудиторії.

