Однак все-таки є певні відмінності. Колишній співробітник КДБ та Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов пояснив 24 Каналу, що видає російського диктатора.

Яка ідея Кремля щодо цих кабінетів?

Сергій Жирнов зазначив, що про ці кімнати було відомо давно. Однак це розслідування дало документальне підтвердження. Перші свідчення були від працівника ФСО, який 3 роки тому втік у Казахстан, а потім у Туреччину. Він розповів, що займався забезпеченням зв’язку для Путіна, коли він переміщується у просторі.

Проблема тих, хто робив ці кабінети. Вони не зовсім одинакові. Тому Путін час від часу допускає проколи. Наприклад, він нібито сидить в одній краватці, сорочці. Насправді це не так. Або ручки у кабінетах не зовсім на тому рівні, як в трьох кабінетах. Трошки, але на різних рівнях. Окремі предмети теж,

– підкреслив ексагент КДБ.

На перший погляд здається, що усе це один кабінет. А люди, які займаються документальними дослідженнями, склали ці фотографії разом та прийшли до висновку. Вони довели, що хоч ці три кабінети схожі, але по деталях там є відмінності. Це показує непрофесійність як працівників, так і самого Путіна.

Стратегічним завданням цих кабінетів є приховати, де перебуває Путін. Він погрожує усім ядерною зброєю, тому боїться, що може прилетіти і до нього. Тому Путін важливо, щоб ніхто не знав, де він перебуває, щоб не можна було вдарити по його реальному місцеперебуванню.

Вони вважають, що Путін в Ново-Огорьово, і туди завдається ядерний удар. Думають, що вони вбили Путіна. А він у цей момент в Сочі або на Алтаї. Був такий задум,

– сказав ексрозвідник.

Наприклад, коли Путін працює в Ново-Огорьово, Москву все одно перекривали. Там була величезна система заплутування людей. Кортеж диктатора виїжджав у Кремль та вдавав, що їде туди.

Раніше Путін любив Сочі. Чиновники літали до нього туди робити доповіді. Але туди можуть долітати українські дрони. Тому тепер його улюблений кабінет на Валдаї. Тому що це не бункери, а так званий очільник Кремля боїться ударів з повітря.

Що відомо про три кабінети Путіна?