Журналіст розслідувального проєкту "Система" Андрій Сошніков пояснив 24 Каналу, що ці постановки вдалося виявити за візуальними маркерами. Учасники зйомок отримують інструкції одягатися однаково в день публікації "консерви", але жіночі образи часто видають справжню дату запису.

Що допомагає відрізнити свіжі матеріали від архівних?

Це підтверджується тим, що раніше опубліковані Кремлем фотографії та відео містили метадані, які показували, що матеріали були зроблені приблизно 60 днів тому.

Ми не знаємо, який повний архів цих записів. Він може бути досить значним, і якщо дійсно відбудеться якийсь форс-мажор, то архівна полиця консервів буде повністю представлена в інформаційній повістці. Але, на щастя, є візуальні маркери, які дозволяють вичислити ці записи,

– зазначив Сошніков.

Журналісти виявили "консерви" за допомогою нижньої полиці в кабінеті Путіна, яка залишалася незмінною 10 років до 2025 року, коли книги на ній раптом переставили. Це стало відсічкою: коли після нового розташування книги повертаються до колишнього положення – це означає архівний запис.

Другим візуальним маркером стало розташування ручок і олівців на столі президента, які постійно перемішуються на столі, повернулися до свого колишнього вигляду з точністю до міліметра.

Кого Путін допускає до запису цих зйомок?

"Це, звичайно, дивно виглядає, але пояснення є – Путін не перший рік при владі, і ми знаємо, що це консервні записи. Інша справа, кого він допускає до себе для цих зйомок. Це не завжди ті люди, від яких очікуєш участі в таких записах", – сказав Сошніков.

Участь приватних підприємців у пропагандистських заходах з Путіним у Кремлі – це чіткий доказ їхньої близькості до влади, незалежно від того, як вони це пояснюватимуть потім.

Хоча учасники намагаються в день публікації "консерви" одягатися точно так само, як під час реального запису, щоб виглядало правдоподібно на публічному заході, але іноді помиляються в деталях.

Ми здивувалися, скільки людей намагаються допомагати Путіну у цій виставі. Їх інструктують, щоб не прокололися на публіці. З чоловічими костюмами простіше – краватки рідко змінюються, але жіночі образи постійно змінюються. За ними вирахувати консерву легше: жінка намагається одягатися так само як на записі, але щось все одно видає – зачіска, аксесуари – що це знято в інший день,

– підкреслив Сошніков.

Що ще відомо про ситуацію в Кремлі?