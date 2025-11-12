Про це 24 Каналу розповів американський професор Скотт Лукас, зауваживши, що можливі різні сценарії падіння режиму Путіна. Але насправді все залежить від величезної кількості факторів. І зараз він досить стабільно сидить у своєму кріслі.

Як може впасти режим Путіна?

Як наголосив Лукас, навряд чи це станеться через воєнну поразку на фронті. Наразі важко уявити сценарій, за якого українські війська входять в Москву та знищують диктатора. Про таке падіння його влади наразі не йдеться.

Тут можна говорити про два сценарії. Але питань все одно надто багато.

Замість цього може бути ганебний відступ, коли Путіну доведеться відмовитися від ідеї завоювання України. Або ж це буде економічна "ерозія" Росії. Але хто від нього позбудеться?

– сказав Лукас.

На його думку, колись всередині Кремля з'являться люди, які запропонують диктатору піти або змусять його це зробити. Але знову-таки незрозуміло, хто саме за це візьметься. Навряд чи це будуть спецслужби, звідки вийшов Путін. Також свого часу вже була невдала спроба заколоту з боку глави ПВК "Вагнера" Євгенія Пригожина.

Окрім цього, диктатор сильно зачистив опозиційний рух в Росії. Там є люди, які виступають проти нього. Але конкретної організації немає.

Думаю, що Путін побоюється заколоту. Але багато що залежатиме від того, що буде в найближчі 6 місяців. Чи буде прорив в Україні. Якщо йому це вдасться, а Україна проситиме миру і поступиться більшою кількістю території, то це може його влаштовувати. Якщо не буде прориву, а економічний тиск стане сильнішим, то ситуація вже по-іншому виглядає. Потрібно подивитися, що буде весною. Тоді зможемо переглянути прогнози,

– зазначив Лукас.

