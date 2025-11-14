Рук не вистачає: Росія планує завезти до 12 тисяч "збирачів Шахедів" з КНДР
- Росія планує залучити до 12 тисяч північнокорейських працівників для збирання дронів на підприємствах в Татарстані до кінця 2025 року.
- Північнокорейським працівникам обіцяють платити приблизно 2,5 долари США за годину роботи, при цьому зміна триватиме щонайменше 12 годин.
Через брак робочої сили Росія хоче "імпортувати" з КНДР до 12 тисяч "збирачів Шахедів" до кінця 2025 року. Їх планують відправити на підприємства окремої економічної зони "Алабуга" в Татарстані.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Головне управління розвідки (ГУР).
Як працівники з КНДР допомагають Росії?
Північнокорейських працівників планують відправити до "Алабуги", адже саме там виготовляють далекобійні дрони типу Shaded/"Герань", якими російська армія завдає терористичних ударів по цивільній інфраструктурі України.
Для обговорення деталей продажу робочих рук наприкінці жовтня в міністерстві закордонних справ Росії відбулась зустріч місцевих урядовців із представниками північнокорейської компанії Jihyang Technology Trade Company. Ця компанія відповідає за пошук і підбір працівників з КНДР.
"Збирачам Шахедів" росіяни обіцяють платити приблизно 2,5 долари США за годину роботи, а зміна для працівників триватиме щонайменше 12 годин.
Такі заходи свідчать про поглиблення стратегічної співпраці між двома диктатурами для продовження агресивної війни проти України,
– підкреслили в ГУР.
Співпраця Росії та КНДР: останні новини
На початку листопада стало відомо, що близько 10 тисяч військових із Північної Кореї нині перебувають поблизу російсько-українського кордону, де вони виконують охоронні завдання.
За оцінками розвідки Південної Кореї, серед цих 10 тисяч військових понад 1000 становлять інженери, які залучені до робіт із розмінування прикордонних територій.
Крім того, ще близько 5 тисяч громадян КНДР з вересня прибули до Росії для участі у відновленні інфраструктури на тимчасово окупованих українських землях.