Рук не вистачає: Росія планує завезти до 12 тисяч "збирачів Шахедів" з КНДР

Через брак робочої сили Росія хоче "імпортувати" з КНДР до 12 тисяч "збирачів Шахедів" до кінця 2025 року. Їх планують відправити на підприємства окремої економічної зони "Алабуга" в Татарстані.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Головне управління розвідки (ГУР).

Як працівники з КНДР допомагають Росії?

Північнокорейських працівників планують відправити до "Алабуги", адже саме там виготовляють далекобійні дрони типу Shaded/"Герань", якими російська армія завдає терористичних ударів по цивільній інфраструктурі України.

Для обговорення деталей продажу робочих рук наприкінці жовтня в міністерстві закордонних справ Росії відбулась зустріч місцевих урядовців із представниками північнокорейської компанії Jihyang Technology Trade Company. Ця компанія відповідає за пошук і підбір працівників з КНДР.

"Збирачам Шахедів" росіяни обіцяють платити приблизно 2,5 долари США за годину роботи, а зміна для працівників триватиме щонайменше 12 годин.

Такі заходи свідчать про поглиблення стратегічної співпраці між двома диктатурами для продовження агресивної війни проти України,

– підкреслили в ГУР.

Співпраця Росії та КНДР: останні новини