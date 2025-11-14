Укр Рус
24 Канал Новини України Рук не вистачає: Росія планує завезти до 12 тисяч "збирачів Шахедів" з КНДР
14 листопада, 13:34
2

Рук не вистачає: Росія планує завезти до 12 тисяч "збирачів Шахедів" з КНДР

Поліна Буянова
Основні тези
  • Росія планує залучити до 12 тисяч північнокорейських працівників для збирання дронів на підприємствах в Татарстані до кінця 2025 року.
  • Північнокорейським працівникам обіцяють платити приблизно 2,5 долари США за годину роботи, при цьому зміна триватиме щонайменше 12 годин.

Через брак робочої сили Росія хоче "імпортувати" з КНДР до 12 тисяч "збирачів Шахедів" до кінця 2025 року. Їх планують відправити на підприємства окремої економічної зони "Алабуга" в Татарстані.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Головне управління розвідки (ГУР).

Читайте також Путін імітує бурхливу діяльність: журналісти викрили хитрощі кремлівської пропаганди 

Як працівники з КНДР допомагають Росії?

Північнокорейських працівників планують відправити до "Алабуги", адже саме там виготовляють далекобійні дрони типу Shaded/"Герань", якими російська армія завдає терористичних ударів по цивільній інфраструктурі України.

Для обговорення деталей продажу робочих рук наприкінці жовтня в міністерстві закордонних справ Росії відбулась зустріч місцевих урядовців із представниками північнокорейської компанії Jihyang Technology Trade Company. Ця компанія відповідає за пошук і підбір працівників з КНДР.

"Збирачам Шахедів" росіяни обіцяють платити приблизно 2,5 долари США за годину роботи, а зміна для працівників триватиме щонайменше 12 годин.

Такі заходи свідчать про поглиблення стратегічної співпраці між двома диктатурами для продовження агресивної війни проти України, 
– підкреслили в ГУР.

Співпраця Росії та КНДР: останні новини

  • На початку листопада стало відомо, що близько 10 тисяч військових із Північної Кореї нині перебувають поблизу російсько-українського кордону, де вони виконують охоронні завдання.
     

  • За оцінками розвідки Південної Кореї, серед цих 10 тисяч військових понад 1000 становлять інженери, які залучені до робіт із розмінування прикордонних територій.
     

  • Крім того, ще близько 5 тисяч громадян КНДР з вересня прибули до Росії для участі у відновленні інфраструктури на тимчасово окупованих українських землях.