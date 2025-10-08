Российская армия продолжает сунуться на украинские земли. Аналитики заметили продвижение оккупантов на нескольких направлениях фронта.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на DeepState.

Где продвинулись россияне на фронте?

Аналитики ресурса обновили карту боевых действий около 23:03 7 октября. По их данным российские захватчики имели продвижение на Сумщине, Донетчине и Запорожье.

Враг продвинулся вблизи Новониколаевки, Новоивановки, Охотничьего, Малиновки, Вишневого и в Полтавке,

– говорится в сообщении.

Ситуация вблизи Новониколаевки: смотрите на карте

Враг сунет возле Новоивановки: смотрите на карте

Ситуация в Запорожье: смотрите на карте

Россияне продвинулись возле Малиновки и в Полтавке: смотрите на карте

Последние изменения на фронте: что известно?