Россияне продвинулись в направлении 6 населенных пунктов фронта, – DeepState
- Российские войска продвинулись на Сумщине, Донетчине и Запорожье, по данным DeepState.
- Продвижение есть, в частности, вблизи Новониколаевки, Новоивановки, Охотничьего, Малиновки, Вишневого и Полтавки.
Российская армия продолжает сунуться на украинские земли. Аналитики заметили продвижение оккупантов на нескольких направлениях фронта.
Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на DeepState.
Смотрите также Почти 200 боестолкновений, больше всего – под Покровском: карта боевых действий 7 октября
Где продвинулись россияне на фронте?
Аналитики ресурса обновили карту боевых действий около 23:03 7 октября. По их данным российские захватчики имели продвижение на Сумщине, Донетчине и Запорожье.
Враг продвинулся вблизи Новониколаевки, Новоивановки, Охотничьего, Малиновки, Вишневого и в Полтавке,
– говорится в сообщении.
Ситуация вблизи Новониколаевки: смотрите на карте
Враг сунет возле Новоивановки: смотрите на карте
Ситуация в Запорожье: смотрите на карте
Россияне продвинулись возле Малиновки и в Полтавке: смотрите на карте
Редакция сайта 24 Канала собирает средства на автомобиль для 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Задонатить на сбор можно по этой ссылке на банке. Каждый, кто задонатить 200 гривен и более, автоматически становится участником розыгрыша iPhone 16 256GB. Подробнее – здесь.
Последние изменения на фронте: что известно?
В течение 6 октября на линии фронта зафиксировали 193 боевых столкновения. Больше всего атак украинские военные отбили на Покровском, Торецком и Новопавловском направлениях.
По данным ISW, захватчики продвинулись на Харьковщине, вблизи Доброполья. В то же время ВСУ имели успехи на севере Сумщины, а также в районах Доброполья, Лимана и Великомихайловки.
Россия стремилась до конца сентября выйти на линию Барвенково – Бражковка, минуя Доброполье. Начальник разведки 1 ОШП им. Дмитрия Коцюбайло с позывным "Хром" в эфире 24 Канала отметил, что несмотря на большие потери подразделения противника не смогли достичь поставленных целей.