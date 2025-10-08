Російська армія продовжує сунути на українські землі. Аналітики помітили просування окупантів на кількох напрямках фронту.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на DeepState.

Дивіться також Майже 200 боєзіткнень, найбільше – під Покровськом: карта бойових дій 7 жовтня

Де просунулись росіяни на фронті?

Аналітики ресурсу оновили карту бойових дій близько 23:03 7 жовтня. За їхніми даними російські загарбники мали просування на Сумщині, Донеччині та Запоріжжі.

Ворог просунувся поблизу Новомиколаївки, Новоіванівки, Охотничого, Малинівки, Вишневого та у Полтавці,

– йдеться в повідомленні.

Ситуація поблизу Новомиколаївки: дивіться на карті

Ворог суне біля Новоіванівки: дивіться на карті

Ситуація на Запоріжжі: дивіться на карті

Росіяни просунулись біля Малинівки та у Полтавці: дивіться на карті

Редакція сайту 24 Каналу збирає кошти на автівку для 46-ї окремої десантно-штурмової бригади. Задонатити на збір можна за цим посиланням на банку. Кожен, хто задонатить 200 гривень і більше, автоматично стає учасником розіграшу iPhone 16 256GB. Детальніше – тут.

Останні зміни на фронті: що відомо?