Россия готовится к войне с НАТО: в ГУР раскрыли детали, которые на это указывают
- Россия проводит реформы в армии и разрабатывает новые программы вооружения.
- Наблюдается обострение гибридного подхода России к войне, что свидетельствует о подготовке к вооруженному конфликту.
Агрессия Кремля в странах Европы значительно усилилась за последнее время. Разведка подтверждает намерения Путина вести войну против Альяса и отмечает, что деятельность России на Западе заметно уже сейчас.
Факты подготовки Кремля к войне с Западом во время встречи с журналистами на форуме "Энергия, что держит Украину" раскрыл заместитель начальника ГУР МО Вадим Скибицкий, передает 24 Канал.
Может ли Россия начать войну против НАТО?
По данным украинской разведки, в российской армии сейчас проводится ряд реформ. Во вражеском войске разрабатываются новые программы вооружения, указывающие на подготовку России к возможному военному конфликту с НАТО.
Вадим Скибицкий отметил, что такая информация подтверждена многими документами. Он также подчеркнул, что глава российского минобороны заявлял о таком еще в июне, когда представлял концепцию вооружения войска до 2036 года.
Одна из главных задач этой концепции – подготовка Вооруженных сил России к ведению войны с НАТО до 2030 года,
– пояснил Скибицкий.
В ГУР добавили, что сейчас наблюдается обострение гибридного подхода к ведению войны против Европы со стороны России. Говорится не только о случаях вторжения беспилотников в воздушное пространство стран НАТО.
Заметьте! Разведка отмечает проведение многочисленных кибератак, поддержке пророссийских сил в Европе, что можно считать "тестированием" реакции мирового сообщества на "амбициозные имперские планы России".
Генерал-майор объяснил, что сегодня мы видим результаты достижения тех целей, которые ставил перед собой путинский режим еще более 15 лет назад.
Как Путин запугивает европейские страны?
В течение сентября 2025 года частотными были жалобы многих государств на появление неизвестных дронов в своем воздушном пространстве.
Так, в Дании уже дважды зафиксировали появление подозрительных беспилотников. Подобные инциденты происходили также в воздушном пространстве Норвегии и Швеции. В частности, дроны снова вызвали временное прекращение полетов в аэропорту Ольборга.
Ранее их замечали возле других датских аэропортов и вблизи военных объектов. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что случаи с дронами возле Копенгагена нельзя рассматривать изолированно от общей ситуации безопасности в Европе. Она не исключила возможности российского следа в этих инцидентах.
Москва, в свою очередь, отвергает обвинения, называя их безосновательными.
Военный аналитик Павел Нарожный в комментарии 24 Каналу отметил, что подобные случаи происходят преимущественно в странах, которые активно поддерживают Украину. По его мнению, Россия пытается оказать психологическое давление, чтобы отвлечь внимание европейских партнеров на собственную безопасность вместо помощи Киеву.
В то же время министр обороны Германии Борис Писториус сообщил о росте космической активности России, которую Берлин расценивает как потенциальную угрозу. По его словам, российские структуры ведут наблюдение за немецкими спутниками. Он отметил, что речь идет не только об опасности для Германии, но и о вызове безопасности всей Европы.