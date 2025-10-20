Агресія Кремля в країнах Європи значно посилилася упродовж останнього часу. Розвідка підтверджує наміри Путіна вести війну проти Альясу й зауважує, що діяльність Росії на Заході помітно вже зараз.

Факти підготовки Кремля до війни із Заходом під час зустрічі з журналістами на форумі "Енергія, що тримає Україну" розкрив заступник начальника ГУР МО Вадим Скібіцький, передає 24 Канал.

Чи може Росія розпочати війну проти НАТО?

За даними української розвідки, у російській армія наразі проводиться низка реформ. У ворожому війську розробляються нові програми озброєння, що вказують на підготовку Росії до можливого воєнного конфлікту з НАТО.

Вадим Скібіцький наголосив, що така інформація підтверджена багатьма документами. Він також підкреслив, що очільник російського міноборони заявляв про таке ще у червні, коли представляв концепцію озброєння війська до 2036 року.

Одне з головних завдань цієї концепції – підготовка Збройних сил Росії до ведення війни з НАТО до 2030 року,

– пояснив Скібіцький.

У ГУР додали, що нині спостерігається загострення гібридного підходу до ведення війни проти Європи з боку Росії. Мовиться не лише про випадки вторгнення безпілотників у повітряний простір країн НАТО.

Зауважте! Розвідка наголошує на проведенні численних кібератак, підтримці проросійських сил у Європі, що можна вважати "тестуванням" реакції світової спільноти на "амбітні імперські плани Росії".

Генерал-майор пояснив, що сьогодні ми бачимо результати досягнення тих цілей, які ставив перед собою путінський режим ще понад 15 років тому.

Як Путін залякує європейські країни?