Росія готується до війни з НАТО: у ГУР розкрили деталі, які на це вказують
- Росія проводить реформи в армії та розробляє нові програми озброєння.
- Спостерігається загострення гібридного підходу Росії до війни, що свідчить про підготовку до збройного конфлікту.
Агресія Кремля в країнах Європи значно посилилася упродовж останнього часу. Розвідка підтверджує наміри Путіна вести війну проти Альясу й зауважує, що діяльність Росії на Заході помітно вже зараз.
Факти підготовки Кремля до війни із Заходом під час зустрічі з журналістами на форумі "Енергія, що тримає Україну" розкрив заступник начальника ГУР МО Вадим Скібіцький, передає 24 Канал.
Чи може Росія розпочати війну проти НАТО?
За даними української розвідки, у російській армія наразі проводиться низка реформ. У ворожому війську розробляються нові програми озброєння, що вказують на підготовку Росії до можливого воєнного конфлікту з НАТО.
Вадим Скібіцький наголосив, що така інформація підтверджена багатьма документами. Він також підкреслив, що очільник російського міноборони заявляв про таке ще у червні, коли представляв концепцію озброєння війська до 2036 року.
Одне з головних завдань цієї концепції – підготовка Збройних сил Росії до ведення війни з НАТО до 2030 року,
– пояснив Скібіцький.
У ГУР додали, що нині спостерігається загострення гібридного підходу до ведення війни проти Європи з боку Росії. Мовиться не лише про випадки вторгнення безпілотників у повітряний простір країн НАТО.
Зауважте! Розвідка наголошує на проведенні численних кібератак, підтримці проросійських сил у Європі, що можна вважати "тестуванням" реакції світової спільноти на "амбітні імперські плани Росії".
Генерал-майор пояснив, що сьогодні ми бачимо результати досягнення тих цілей, які ставив перед собою путінський режим ще понад 15 років тому.
Як Путін залякує європейські країни?
Протягом вересня 2025 року частотними були скарги багатьох держав на появу невідомих дронів у своєму повітряному просторі.
Так, у Данії вже двічі зафіксували появу підозрілих безпілотників. Подібні інциденти відбувалися також у повітряному просторі Норвегії та Швеції. Зокрема, дрони знову спричинили тимчасове припинення польотів в аеропорту Ольборга.
Раніше їх помічали біля інших данських летовищ і поблизу військових об'єктів. Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що випадки з дронами біля Копенгагена не можна розглядати ізольовано від загальної безпекової ситуації в Європі. Вона не виключила можливості російського сліду в цих інцидентах.
Москва, своєю чергою, відкидає звинувачення, називаючи їх безпідставними.
Військовий аналітик Павло Нарожний у коментарі 24 Каналу зазначив, що подібні випадки відбуваються переважно в країнах, які активно підтримують Україну. На його думку, Росія намагається чинити психологічний тиск, аби відвернути увагу європейських партнерів на власну безпеку замість допомоги Києву.
Водночас міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомив про зростання космічної активності Росії, яку Берлін розцінює як потенційну загрозу. За його словами, російські структури ведуть спостереження за німецькими супутниками. Він наголосив, що йдеться не лише про небезпеку для Німеччини, а й про виклик безпеці всієї Європи.