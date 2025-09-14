Россия дает все больше дает поводов предполагать, что в ее дальнейших планах –агрессия против европейских стран. Одной из важных угроз могут стать военные российско-белорусские учения "Запад-2025".

Полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан рассказал в эфире 24 Канала, готова ли российская армия параллельно с войной в Украине начать боевые действия с другими странами. Он отметил, каким государствам тогда будет угрожать российская агрессия.

При каких условиях Россия смогла бы открыть второй фронт?

Свитан отметил, что не ожидает существенных военных угроз от проведения учений "Запад-2025". Потому что количество военных, которые в них привлечены, не дает возможности их нигде развернуть и выполнить ни одной тактической или оперативно-тактической задачи, тем более – стратегической.

"Однако, вероятно, стоит ожидать провокации против Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, а также Украины для того, чтобы втянуть Беларусь в военное противостояние. Но Александр Лукашенко должен предотвратить любые попытки российских войск дернуться в сторону этих стран, потому что понимает, что получит отпор", – пояснил военный эксперт.

К слову. С 12 по 16 сентября в Беларуси пройдут российско-белорусские военные учения "Запад-2025". Как отметил представитель ГПСУ Андрей Демченко, в Беларуси нет значительного скопления российских войск. А численность тех, что есть в наличии, значительно меньше, по сравнению с предыдущими учениями.

В то же время западные СМИ предполагают, что Владимир Путин все же не оставляет идею начать агрессию, в частности, против стран Балтии.

Однако по мнению полковника ВСУ в запасе, ближайшее время такой сценарий маловероятен, ведь пока российские войска связаны на восточных фронтах Украины, они не смогут никуда больше двигаться.

Им не хватает сил и средств для выполнения стратегических задач на Донецком и Запорожском фронтах. Россияне не имеют военной необходимости выделять достаточное количество войск для того, чтобы развернуть второй фронт. Его оккупанты не вытянут,

Также на этом этапе войны Россия вряд ли остановит боевые действия на украинской территории, пока Украина не восстановит собственную территориальную целостность. А для этого нужно воевать, по его словам, еще три – четыре года. При этом без развала России ликвидировать оккупационную армию будет очень сложно.

Работа в этом направлении ведется Украиной в тылах противника. Удары по российскому нефте-газовому комплексу должны нанести удары по российской экономике. И это, по мнению Свитана, должно привести к развалу России.

Есть ли опасность для стран Балтии?

Сейчас европейские структуры НАТО будут помогать Украине в этом, потому что понимают, что следующими объектами агрессии россиян могут стать Эстония, Литва, Латвия и даже Финляндия.

Страны Балтии осознают, что сегодня Украина создает для них определенную временную зону безопасности. Потому что российская армия сейчас связана боевыми действиями в Украине, давая возможность этим странам восстановить и улучшить свои оборонительные возможности,

Очень большая проблема для этих стран может возникнуть, если Россия примет решение остановить боевые действия в Украине в случае давления на Киев об отказе продолжать вооруженную борьбу за суверенитет. Тогда, как предположил полковник ВСУ в запасе, полумиллионная российская армия развернется на рубежах Московского и Ленинградского военных округов и возникнет серьезная угроза для стран Балтии.

Как Россия проявляет агрессивные действия против стран НАТО?