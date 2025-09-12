Сейчас количество российских военных, задействованных в учениях "Запад-2025" на территории Беларуси, меньше, чем в 2023 году. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель ГПСУ Андрей Демченко, передает 24 Канал.
Как пограничники оценивают ситуацию?
По словам Демченко, значительного скопления российских войск в Беларуси пока нет. Количественно военных значительно меньше, по сравнению с предыдущими учениями, когда там находилось около 10 – 12 тысяч человек.
В ГПСУ отметили, что Москва перебросила туда определенные подразделения с личным составом и техникой. Официально российско-белорусские учения имеют целью отработку защиты так называемого Союзного государства.
Демченко подчеркнул, что для массового перемещения армии из России нужно время, и такие процессы обязательно фиксируют разведчики.
Сейчас же ситуация стабильная и контролируемая, пограничники не фиксируют угрожающей активности в направлении украинской границы. Несмотря на это в ГПСУ не исключили возможность вражеских провокаций.
Ударной группировки до этого не формировалось, чтобы она была уже готова к каким-то действиям в направлении границы Украины. Однако расслабляться не стоит,
– сказал Андрей Демченко.
Спикер также отметил, что на фоне маневров российско-белорусских войск возможно информационное давление.
К тому же внимание мирового сообщества к положению на границах с Россией и Беларусью особенно обострилось после вторжения российских беспилотников в воздушное пространство стран НАТО.
Инцидент произошел 10 сентября и вызвал обеспокоенность у европейских лидеров.
Польша назвала дроновую атаку сознательной провокацией со стороны Москвы. В Варшаве предупредили о жестком ответе в случае повторения инцидентов.
Вопрос уже вынесен на рассмотрение Совбеза ООН, а НАТО готовит оборонительные шаги.
Детали военных учений "Запад-2025"
- Совместные с Россией военные учения "Запад-2025" начались в Беларуси 12 сентября и продлятся до 16 сентября.
- В маневрах принимают участие десятки тысяч военных, они проходят на полигонах обеих стран и в акваториях Балтийского и Баренцева морей.
- По информации Министерства обороны Литвы, Россия планирует привлечь к учениям 30 тысяч военных.
- В то же время сообщается, что учения включают сценарии с элементами ядерного противостояния.
- Польша временно закрыла границу с Беларусью на фоне учений "Запад-2025" и провокаций со стороны Минска. Кроме того, до 9 декабря введены ограничения на авиадвижение вдоль границ с Украиной и Беларусью.