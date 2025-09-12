Зараз кількість російських військових, задіяних у навчаннях "Захід-2025" на території Білорусі, менша, ніж у 2023 році. Про це в етері телемарафону розповів речник ДПСУ Андрій Демченко, передає 24 Канал.
Як прикордонники оцінюють ситуацію?
За словами Демченка, значного скупчення російських військ у Білорусі наразі немає. Кількісно військових значно менше, порівняно із попередніми навчаннями, коли там перебувало близько 10 – 12 тисяч людей.
У ДПСУ зазначили, що Москва перекинула туди певні підрозділи з особовим складом та технікою. Офіційно російсько-білоруські навчання мають на меті відпрацювання захисту так званої Союзної держави.
Демченко підкреслив, що для масового переміщення армії з Росії потрібен час, і такі процеси обов'язково фіксують розвідники.
Нині ж ситуація стабільна й контрольована, прикордонники не фіксують загрозливої активності в напрямку українського кордону. Попри це у ДПСУ не виключили можливість ворожих провокацій.
Ударного угруповання до цього не формувалося, щоби воно було вже готове до якихось дій у напрямку кордону України. Однак розслаблятися не варто,
– сказав Андрій Демченко.
Речник також зазначив, що на фоні маневрів російсько-білоруських військ можливий інформаційний тиск.
До того ж увага світової спільноти становища на кордонах з Росією та Білоруссю особливо загострилася після вторгнення російських безпілотників в повітряний простір країн НАТО.
Інцидент стався 10 вересня й викликав стурбованість у європейських лідерів.
Польща назвала дронову атаку свідомою провокацією з боку Москви. У Варшаві попередили про жорстку відповідь у разі повторення інцидентів.
Питання вже винесене на розгляд Радбезу ООН, а НАТО готує оборонні кроки.
Деталі військових навчань "Захід-2025"
- Спільні з Росією військові навчання "Захід-2025" розпочалися у Білорусі 12 вересня й триватимуть до 16 вересня.
- У маневрах беруть участь десятки тисяч військових, вони проходять на полігонах обох країн та в акваторіях Балтійського і Баренцевого морів.
- За інформацією Міністерства оборони Литви, Росія планує залучити у навчаннях 30 тисяч військових.
- Водночас повідомляється, що навчання включають сценарії з елементами ядерного протистояння.
- Польща тимчасово закрила кордон із Білоруссю на тлі навчань "Захід-2025" та провокацій з боку Мінська. Крім того, до 9 грудня введені обмеження на авіарух уздовж кордонів з Україною та Білоруссю.