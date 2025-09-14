Росія дає все більше дає привидів припускати, що в її подальших планах – агресія проти європейських країн. Одною з важливих загроз можуть стати військові російсько-білоруські навчання "Захід-2025".

Полковник ЗСУ у запасі, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан розповів в ефірі 24 Каналу, чи готова російська армія паралельно з війною в Україні розпочати бойові дії з іншими країнами. Він зазначив, яким державам тоді загрожуватиме російська агресія.

За яких умов Росія змогла б відкрити другий фронт?

Світан наголосив, що не очікує суттєвих військових загроз від проведення навчання "Захід-2025". Тому що кількість військових, які у них залучені, не дає можливості розгорнути їх ніде та виконати жодного тактичного або оперативно-тактичного завдання, тим більш – стратегічного.

"Проте, імовірно, варто очікувати провокації проти Польщі, Литви, Латвії, Естонії, а також України для того, щоб втягнути Білорусь у військове протистояння. Але Олександр Лукашенко має запобігти будь-які спроби російських військ смикнутися у бік цих країн, бо розуміє, що отримає відсіч", – пояснив військовий експерт.

До слова. З 12 по 16 вересня в Білорусі триватимуть російсько-білоруські військові навчання "Захід-2025". Як зазначив речник ДПСУ Андрій Демченко, в Білорусі немає значного скупчення російських військ. А чисельність тих, що є в наявності, значно менша, порівняно з попередніми навчаннями.

Водночас західні ЗМІ припускають, що Володимир Путін все ж таки не полишає ідею розпочати агресію, зокрема, проти країн Балтії.

Однак на думку полковника ЗСУ в запасі, найближчим часом такий сценарій є малоймовірним, адже поки російські війська зв'язані на східних фронтах України, вони не зможуть нікуди більше рухатися.

Їм не вистачає сил та засобів для виконання стратегічних завдань на Донецькому та Запорізькому фронтах. Росіяни не мають воєнної необхідності виділяти достатню кількість військ для того, щоб розгорнути другий фронт. Його окупанти не витягнуть,

– підкреслив військовий експерт.

Також на цьому етапі війни Росія навряд чи зупинить бойові дії на українській території, поки Україна не відновить власну територіальну цілісність. А для цього потрібно воювати, за його словами, ще три – чотири роки. При цьому без розвалу Росії ліквідувати окупаційну армію буде дуже складно.

Робота в цьому напрямку ведеться Україною у тилах противника. Удари по російському нафто-газовому комплексу мають завдати удари російській економіці. І це, на думку Світана, має призвести до розвалу Росії.

Чи є небезпека для країн Балтії?

Зараз європейські структури НАТО будуть допомагати Україні в цьому, тому що розуміють, що наступними об'єктами агресії росіян можуть стати Естонія, Литва, Латвія та навіть Фінляндія.

Країни Балтії усвідомлюють, що сьогодні Україна створює для них певну тимчасову зону безпеки. Тому що російська армія зараз зв'язана бойовими діями в Україні, даючи можливість цим країнам відновити та покращити свої оборонні можливості,

– відзначив Роман Світан.

Дуже велика проблема для цих країн може виникнути, якщо Росія ухвалить рішення зупинити бойові дії в Україні у разі тиску на Київ щодо відмови продовжувати збройну боротьбу за суверенітет. Тоді, як припустив полковник ЗСУ в запасі, півмільйонна російська армія розвернеться на рубежах Московського та Ленінградського воєнних округів і виникне серйозна загроза для країн Балтії.

Як Росія проявляє агресивні дії проти країн НАТО?