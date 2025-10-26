Кольцо вокруг Москвы: в сети показали якобы расположение систем ПВО в столице России
- OSINT-аналитики показали карту расположения систем ПВО в Москве, включая комплексы С-300 и С-400, образующие кольцо вокруг города.
- По состоянию на утро 26 октября официального подтверждения расположения систем от российских военных не было.
OSINT-аналитики показали вероятные фото расположения систем противовоздушной обороны Москвы. На карте, распространившейся по сети, разными цветами обозначены места расположения комплексов.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение OSINT-специалиста Jembob.
Что в сети говорят о российской ПВО?
Согласно карте, в разных районах Москвы расположены системы противовоздушной обороны, которые образуют кольцо вокруг столицы. На фото показано комплексы С-300, С-400 и радары, которые обеспечивают прикрытие важных объектов.
Предположительно, карта сети ПВО в Москве: смотрите фото
По состоянию на утро 26 октября официального подтверждения расположения систем от российских военных не поступало.
В то же время по данным OSINT-аналитика, в Измаиловском районе Москвы появилась новая система ПВО С-400. Другие комплексы С-300 и С-400 расположены вокруг города таким образом, чтобы создавать многоуровневую оборону.
Как работает российская ПВО?
Напомним, что ночью 26 октября Россия пострадала от атаки дронов, в частности в Тульской, Московской и Рязанской областях. По стране ударили 82 беспилотника.
В ночь на 25 октября Россию также атаковали дроны. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил о "отражении массированной атаки беспилотников" силами противовоздушной обороны. По его словам, произошло падение обломков.
В результате падения обломков БпЛА в Новониколаевском районе на территории подстанции ЛЭП "Балашовская" зафиксировано возгорание, которое ликвидировали спасатели.