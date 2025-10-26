Кільце навколо Москви: у мережі показали нібито розташування систем ППО в столиці Росії
- OSINT-аналітики показали карту розташування систем ППО в Москві, включно з комплексами С-300 і С-400, що утворюють кільце навколо міста.
- Станом на ранок 26 жовтня офіційного підтвердження розташування систем від російських військових не було.
OSINT-аналітики показали імовірні фото розташування систем протиповітряної оборони Москви. На карті, що поширили мережею, різними кольорами позначено місця розташування комплексів.
Про це пише 24 Канал із посиланням на допис OSINT-фахівця Jembob.
Що у мережі кажуть про російську ППО?
Відповідно до карти, у різних районах Москви розташовані системи протиповітряної оборони, які утворюють кільце навколо столиці. На фото показано комплекси С-300, С-400 та радари, які забезпечують прикриття важливих об’єктів.
Імовірно, карта мережі ППО у Москві: дивіться фото
Станом на ранок 26 жовтня офіційного підтвердження розташування систем від російських військових не надходило.
Водночас за даними OSINT-аналітика, в Ізмаїловському районі Москви з’явилася нова система ППО С-400. Інші комплекси С-300 та С-400 розташовані навколо міста таким чином, щоб створювати багаторівневу оборону.
Як працює російська ППО?
Нагадаємо, що уночі 26 жовтня Росія постраждала від атаки дронів, зокрема в Тульській, Московській та Рязанській областях. По країні вдарили 82 безпілотники.
У ніч проти 25 жовтня Росію також атакували дрони. Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров заявив про "відбиття масованої атаки безпілотників" силами протиповітряної оборони. За його словами, сталося падіння уламків.
Унаслідок падіння уламків БпЛА у Новомиколаївському районі на території підстанції ЛЕП "Балашовська" зафіксовано загоряння, яке ліквідували рятувальники.