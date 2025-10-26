Укр Рус
26 жовтня, 15:40
Кільце навколо Москви: у мережі показали нібито розташування систем ППО в столиці Росії

Тимур Єремьянц
Основні тези
  • OSINT-аналітики показали карту розташування систем ППО в Москві, включно з комплексами С-300 і С-400, що утворюють кільце навколо міста.
  • Станом на ранок 26 жовтня офіційного підтвердження розташування систем від російських військових не було.

OSINT-аналітики показали імовірні фото розташування систем протиповітряної оборони Москви. На карті, що поширили мережею, різними кольорами позначено місця розташування комплексів.

Про це пише 24 Канал із посиланням на допис OSINT-фахівця Jembob.

Що у мережі кажуть про російську ППО?

Відповідно до карти, у різних районах Москви розташовані системи протиповітряної оборони, які утворюють кільце навколо столиці. На фото показано комплекси С-300, С-400 та радари, які забезпечують прикриття важливих об’єктів.

Імовірно, карта мережі ППО у Москві: дивіться фото

 

Станом на ранок 26 жовтня офіційного підтвердження розташування систем від російських військових не надходило.

Водночас за даними OSINT-аналітика, в Ізмаїловському районі Москви з’явилася нова система ППО С-400. Інші комплекси С-300 та С-400 розташовані навколо міста таким чином, щоб створювати багаторівневу оборону.

Як працює російська ППО?

  • Нагадаємо, що уночі 26 жовтня Росія постраждала від атаки дронів, зокрема в Тульській, Московській та Рязанській областях. По країні вдарили 82 безпілотники.

  • У ніч проти 25 жовтня Росію також атакували дрони. Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров заявив про "відбиття масованої атаки безпілотників" силами протиповітряної оборони. За його словами, сталося падіння уламків.

  • Унаслідок падіння уламків БпЛА у Новомиколаївському районі на території підстанції ЛЕП "Балашовська" зафіксовано загоряння, яке ліквідували рятувальники.