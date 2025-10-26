Кільце навколо Москви: у мережі показали нібито розташування систем ППО в столиці Росії

OSINT-аналітики показали імовірні фото розташування систем протиповітряної оборони Москви. На карті, що поширили мережею, різними кольорами позначено місця розташування комплексів.

Про це пише 24 Канал із посиланням на допис OSINT-фахівця Jembob.

Що у мережі кажуть про російську ППО?

Відповідно до карти, у різних районах Москви розташовані системи протиповітряної оборони, які утворюють кільце навколо столиці. На фото показано комплекси С-300, С-400 та радари, які забезпечують прикриття важливих об’єктів.

Імовірно, карта мережі ППО у Москві: дивіться фото

Станом на ранок 26 жовтня офіційного підтвердження розташування систем від російських військових не надходило.

Водночас за даними OSINT-аналітика, в Ізмаїловському районі Москви з’явилася нова система ППО С-400. Інші комплекси С-300 та С-400 розташовані навколо міста таким чином, щоб створювати багаторівневу оборону.

Як працює російська ППО?