Одно из самых массовых наступлений за последнее время: детали и видео отражения атаки под Добропольем
- 27 октября Россия осуществила механизированную атаку в районе Доброполья, используя 29 единиц бронированной техники.
- Атака продолжалась более 6 часов, но была отражена благодаря заблаговременному инженерному оборудованию позиций, минированию и слаженным действиям украинской армии.
27 октября Россия в очередной раз предприняла попытку механизированной атаки в районе Доброполья на Очеретинском направлении. Она пыталась захватить населенные пункты Шахово и Владимировка.
В целом атака продолжалась более 6 часов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой 1-й корпус НГУ "Азов".
Что известно о самой большой атаке на фронте за последнее время?
Во время атаки россияне применили 29 единиц бронированной техники. Это стало одним из самых массовых наступлений за последнее время.
"Особенностью атаки стало увеличение количества танков" – пишут в "Азове".
Чтобы усложнить действия украинской армии, оккупанты выдвигали технику небольшими группами по 4 – 5 единиц. Это происходило по разным маршрутам и в разное время.
Оккупанты также рассчитывали на неблагоприятные погодные условия, которые затрудняют работу беспилотников. Несмотря на это, их замысел был сорван,
– добавили военные.
Атаку удалось успешно отразить благодаря заблаговременному инженерному оборудованию позиций, эффективному минированию и слаженным действиям артиллерийских расчетов и экипажей Сил беспилотных систем.
Страна-террористка потеряла 15 единиц техники: 2 танка, 12 боевых бронированных машин и 1 единицу легкового автотранспорта.
"Вражеская пехота, которая десантировалась из техники, уничтожалась FPV-дронами. Зачистка мест высадки пехотинцев противника продолжается", – также рассказали в "Азове".
Украинская армия отбила атаку в районе Доброполья: смотрите видео
Ситуация на фронте: последние новости
За прошедшие сутки 26 октября зафиксировано 124 боевых столкновения на разных направлениях фронта. Большинство из них было на Покровском – 34.
"Азов" опроверг фейк о "захвате" Родинского Покровского района Донецкой области, который активно распространяли россияне. Сейчас в этом населенном пункте продолжается зачистка от оккупантов.
На днях ВСУ освободили село Сухецкое в Донецкой области. Было уничтожено 44 оккупанта, ранены 8 и взяты в плен 9.