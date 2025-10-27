Один із наймасовіших наступів за останній час: деталі та відео відбиття атаки під Добропіллям

27 жовтня Росія вкотре здійснила спробу механізованої атаки в районі Добропілля на Очеретинському напрямку. Вона намагалася захопити населені пункти Шахове та Володимирівка.

Загалом атака тривала понад 6 годин. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням 1-й корпус НГУ "Азов".

Що відомо про найбільшу атаку на фронті за останній час?

Під час атаки росіяни застосували 29 одиниць броньованої техніки. Це стало одним із наймасовіших наступів за останній час.

"Особливістю атаки стало збільшення кількості танків" – пишуть в "Азові".

Аби ускладнити дії українській армії, окупанти висували техніку невеликими групами по 4 – 5 одиниць. Це відбувалося за різними маршрутами та у різний час.

Окупанти також розраховували на несприятливі погодні умови, які ускладнюють роботу безпілотників. Попри це, їхній задум було зірвано,

– додали військові.

Атаку вдалося успішно відбити завдяки завчасному інженерному обладнанню позицій, ефективному мінуванню та злагодженим діям артилерійських розрахунків та екіпажів Сил безпілотних систем.

Країна-терористка втратила 15 одиниць техніки: 2 танки, 12 бойових броньованих машин та 1 одиницю легкового автотранспорту.

"Ворожа піхота, що десантувалася з техніки, знищувалася FPV-дронами. Зачистка місць висадки піхотинців противника продовжується", – також розповіли в "Азові".

