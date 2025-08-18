Россия снова ударила по многоэтажке в Харькове: город атаковали "Шахеды", раздавались взрывы

В Харькове в очередной раз прогремели взрывы. Под утро 18 августа город находился под ударом "Шахедами", раздавались взрывы. Впоследствии появились информация о попадании в многоэтажный жилой дом в Индустриальном районе.

Также зафиксированы другие попадания. В Харькове прогремело по меньшей мере 4 взрыва. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова и Общественное.

Что известно о ночном ударе по Харькову?

В районе 5 утра появились сообщения о взрывах в городе. В то же время мониторинговые ресурсы предупреждали, что на Харьковщине находится сначала 6, а затем "4 Шахеды".

Впоследствии Игорь Терехов написал, что зафиксировано попадание вражеских "Шахедов" в Индустриальном районе Харькова. Один из них пришелся по многоэтажному жилому дому.



Он добавил, что информация о других последствиях и возможных пострадавших уточняется.

Сейчас других деталей о ночном обстреле Харькова нет.