Россия снова ударила по многоэтажке в Харькове: город атаковали "Шахеды", раздавались взрывы
В Харькове в очередной раз прогремели взрывы. Под утро 18 августа город находился под ударом "Шахедами", раздавались взрывы. Впоследствии появились информация о попадании в многоэтажный жилой дом в Индустриальном районе.
Также зафиксированы другие попадания. В Харькове прогремело по меньшей мере 4 взрыва. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова и Общественное.
Актуально Россия атакует Украину "Шахедами": в каких областях сейчас существует опасность
Что известно о ночном ударе по Харькову?
В районе 5 утра появились сообщения о взрывах в городе. В то же время мониторинговые ресурсы предупреждали, что на Харьковщине находится сначала 6, а затем "4 Шахеды".
Впоследствии Игорь Терехов написал, что зафиксировано попадание вражеских "Шахедов" в Индустриальном районе Харькова. Один из них пришелся по многоэтажному жилому дому.
Он добавил, что информация о других последствиях и возможных пострадавших уточняется.
Сейчас других деталей о ночном обстреле Харькова нет.