Росія знову вдарила по багатоповерхівці в Харкові: там виникла пожежа

У Харкові вкотре пролунали вибухи. Під ранок 18 серпня місто перебувало під ударом "Шахедами", лунали вибухи. Згодом з'явилися інформація про влучання у багатоповерховий житловий будинок в Індустріальному районі.

Також зафіксовані інші влучання. У Харкові пролунало щонайменше 4 вибухи. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова та Суспільне.

Що відомо про нічний удар по Харкову?

В районі 5 ранку з'явилися повідомлення про вибухи в місті. Водночас моніторингові ресурси попереджали, що на Харківщині перебуває спершу 6, а потім "4 Шахеди".

Згодом Ігор Терехов написав, що зафіксовано влучання ворожих "Шахедів" в Індустріальному районі Харкова. Один із них прийшовся по багатоповерховому житловому будинку.

Згодом міський голова додав, що у житловому будинку, в який влучив "Шахед" почалася пожежа у двох підʼїздах. В одному горять поверхи з другого по четвертий, в іншому – палає останній поверх.



Інформація щодо постраждалих уточнюється.