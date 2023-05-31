"Смертельный конвейер": россияне строят масштабные комплексы для трупов погибших на войне

Украинская разведка сообщила, что россияне строят комплексы для трупов. Речь идет о местах, где трупы погибших на войне россиян будут сортировать, анализировать и хранить.

Сейчас начали строить два масштабных комплекса. Площадь каждого из них составит более 4000 квадратных метров.

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Как россияне планируют справляться с потоком погибших

В Курске и Ростове-на-Дону россияне строят масштабные комплексы для сортировки, анализа и хранения трупов ликвидированного на войне против Украины личного состава,

– заявили разведчики.

По их данным, стоимость строительства в Курске – 800 миллионов рублей, в Ростове-на-Дону – 600. То есть ориентировочно более 9 и 7 миллионов долларов соответственно.

Эти комплексы для трупов будут содержать:

пункты проведения следственных действий и исследований над телами;

рефрижераторные с холодильными камерами на 1000 мест;

склады с гробами и другими погребальными декорациями;

скорбный зал.

Рефрижераторное оборудование для каждого комплекса – более миллиарда рублей.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины констатирует, что террористическая Россия уже не способна скрывать масштабы потерь личного состава в войне против Украины. Строительство указанных комплексов на территории Московии подтверждает факт, что путинский режим посылает свою оккупационную армию на смертельный конвейер, но не справляется с потоком погибших,

– заявили разведчики.

Они также вспомнили, что каждый российский солдат, не совершавший военных преступлений, может сдаться в плен. Ведь в противном случае его ждет сортировочная база для трупов в России.

Как россиянам сдаться в плен ВСУ

Россияне могут сдаться в плен с помощью чат-бота "Хочу жить" в телеграме. Подробнее о нем можно прочитать здесь.

Кроме того, российские военные, которые находятся в Украине, могут позвонить по номерам:

688 – только с украинских номеров;

+380956886888;

+380936886888;

+380976886688;

+380665803498;

+380931192984;

+380443508917.

Российские солдаты, находящиеся на территории России, и их родные могут связаться через телеграм или ватсап:

+380956886888;

+380936886888;

+380976886688.