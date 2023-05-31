Сейчас начали строить два масштабных комплекса. Площадь каждого из них составит более 4000 квадратных метров.
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Как россияне планируют справляться с потоком погибших
В Курске и Ростове-на-Дону россияне строят масштабные комплексы для сортировки, анализа и хранения трупов ликвидированного на войне против Украины личного состава,
– заявили разведчики.
По их данным, стоимость строительства в Курске – 800 миллионов рублей, в Ростове-на-Дону – 600. То есть ориентировочно более 9 и 7 миллионов долларов соответственно.
Эти комплексы для трупов будут содержать:
- пункты проведения следственных действий и исследований над телами;
- рефрижераторные с холодильными камерами на 1000 мест;
- склады с гробами и другими погребальными декорациями;
- скорбный зал.
Рефрижераторное оборудование для каждого комплекса – более миллиарда рублей.
Главное управление разведки Министерства обороны Украины констатирует, что террористическая Россия уже не способна скрывать масштабы потерь личного состава в войне против Украины. Строительство указанных комплексов на территории Московии подтверждает факт, что путинский режим посылает свою оккупационную армию на смертельный конвейер, но не справляется с потоком погибших,
– заявили разведчики.
Они также вспомнили, что каждый российский солдат, не совершавший военных преступлений, может сдаться в плен. Ведь в противном случае его ждет сортировочная база для трупов в России.
Как россиянам сдаться в плен ВСУ
Россияне могут сдаться в плен с помощью чат-бота "Хочу жить" в телеграме. Подробнее о нем можно прочитать здесь.
Кроме того, российские военные, которые находятся в Украине, могут позвонить по номерам:
- 688 – только с украинских номеров;
- +380956886888;
- +380936886888;
- +380976886688;
- +380665803498;
- +380931192984;
- +380443508917.
Российские солдаты, находящиеся на территории России, и их родные могут связаться через телеграм или ватсап:
- +380956886888;
- +380936886888;
- +380976886688.