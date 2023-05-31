Наразі почали будувати два масштабні комплекси. Площа кожного з них становитиме понад 4000 квадратних метрів.
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Як росіяни планують справлятись з потоком загиблих
У Курську та Ростові-на-Дону росіяни будують масштабні комплекси для сортування, аналізу й зберігання трупів ліквідованих на війні проти України особового складу,
– заявили розвідники.
За їхніми даними, вартість будівництва у Курську – 800 мільйонів рублів, у Ростові-на-Дону – 600. Тобто орієнтовно понад 9 та 7 мільйонів доларів відповідно.
Ці комплекси для трупів міститимуть:
- пункти для проведення слідчих дій та досліджень над тілами;
- рефрижераторні з холодильними камерами на 1000 місць;
- склади з трунами та іншим похоронними декораціями;
- скорботну залу.
Рефрижераторне обладнання для кожного комплексу – понад мільярд рублів.
Головне управління розвідки Міністерства оборони України констатує, що терористична Росія уже не здатна приховувати масштаб втрат особового складу у війні проти України. Будівництво вказаних комплексів на території Московії підтверджує факт, що путінський режим посилає свою окупаційну армію на смертельний конвеєр, але не справляється з потоком загиблих,
– заявили розвідники.
Вони також пригадали, що кожен російський солдат, який не вчиняв воєнних злочинів, може здатись в полон. Адже в іншому випадку, його чекає сортувальна база для трупів у Росії.
Як росіянам здатись у полон ЗСУ
Росіяни можуть здатись у полон з допомогою чат-боту "Хочу жить" в телеграмі. Детальніше про нього можна прочитати тут.
Окрім того, російській військові, які перебувають в Україні, можуть зателефонувати за номерами:
- 688 – тільки з українських номерів;
- +380956886888;
- +380936886888;
- +380976886688;
- +380665803498;
- +380931192984;
- +380443508917.
Російські солдати, які перебувають на території Росії, та їхні рідні можуть зв'язатися за через телеграм або ватсап:
- +380956886888;
- +380936886888;
- +380976886688.