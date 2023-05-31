Наразі почали будувати два масштабні комплекси. Площа кожного з них становитиме понад 4000 квадратних метрів.

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Як росіяни планують справлятись з потоком загиблих

У Курську та Ростові-на-Дону росіяни будують масштабні комплекси для сортування, аналізу й зберігання трупів ліквідованих на війні проти України особового складу,

– заявили розвідники.

За їхніми даними, вартість будівництва у Курську – 800 мільйонів рублів, у Ростові-на-Дону – 600. Тобто орієнтовно понад 9 та 7 мільйонів доларів відповідно.

Ці комплекси для трупів міститимуть:

пункти для проведення слідчих дій та досліджень над тілами;

рефрижераторні з холодильними камерами на 1000 місць;

склади з трунами та іншим похоронними декораціями;

скорботну залу.

Рефрижераторне обладнання для кожного комплексу – понад мільярд рублів.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України констатує, що терористична Росія уже не здатна приховувати масштаб втрат особового складу у війні проти України. Будівництво вказаних комплексів на території Московії підтверджує факт, що путінський режим посилає свою окупаційну армію на смертельний конвеєр, але не справляється з потоком загиблих,

– заявили розвідники.

Вони також пригадали, що кожен російський солдат, який не вчиняв воєнних злочинів, може здатись в полон. Адже в іншому випадку, його чекає сортувальна база для трупів у Росії.

Як росіянам здатись у полон ЗСУ

Росіяни можуть здатись у полон з допомогою чат-боту "Хочу жить" в телеграмі. Детальніше про нього можна прочитати тут.

Окрім того, російській військові, які перебувають в Україні, можуть зателефонувати за номерами:

688 – тільки з українських номерів;

+380956886888;

+380936886888;

+380976886688;

+380665803498;

+380931192984;

+380443508917.

Російські солдати, які перебувають на території Росії, та їхні рідні можуть зв'язатися за через телеграм або ватсап:

+380956886888;

+380936886888;

+380976886688.

Зверніть увагу! Росія втратила на війні в Україні вже 207 910 одиниць особового складу. Тільки за минулу добу – 470 окупантів.