Про це 24 Каналу сказав речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий. За його словами, нові війська ворога не найліпшої якості.

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"На зміну вагнерівцям заходять регулярні війська, до яких збирають найкращих бійців, що мають. Але вони не на піку своєї готовності через величезні втрати", – зазначив Череватий.

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Нові підрозділи ворога не зроблять погоди

Українське командування добре знає "свіжі сили", зокрема їхні слабкі сторони. ЗСУ врахує всі можливості окупантів, тому вони не зможуть змінити стратегічну ситуацію.

Крім того, виведення вагнерівців негативно вплинуло на морально-психологічний стан регулярних військ. Вони бачать ці пошарпані та знесилені підрозділи й бояться такої ж долі для себе.

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Хоч у Бахмуті росіянам уже немає що втрачати, вони переймаються ударом по своїй репутації.

"Протягом 10 місяців вони намагались показати, що це мало якесь важливе значення, навіть медальки роздають. Негайний відхід для них стане найвищою ганьбою, хоча, найімовірніше, таки доведеться", – підсумував Череватий.

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