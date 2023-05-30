Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий пояснив в ефірі телемарафону, що за останні дні відбулось суттєве зменшення боїв. Всього 2 – 3 боєзіткнення, а цієї доби – не було зовсім, пише 24 Канал.

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Ворог продовжує ротаційні заходи, відводячи угруповання злочинної (ПВК – 24 Канал) "Вагнера", замінюючи його підрозділами повітряно-десантних військ окупанта і мотострілецькими. Саме це відведення воно гнітюче діє на тих, хто заходить на їхнє місце. Тому що вони самі по собі теж вже багато брали участь в боях,

– пояснив речник.

За його словами, на позиції заходить другий – третій склад цих бригад. Окрім цього, вони бачать, в якому стані виходять вагнерівців.

"По перехопленнях ми чуємо, що захоплення в них це не викликає. Плюс в дорогу ми їм насипаємо щедро. В результаті за добу було 80 окупантів знищено, 119 поранено", – пояснив Сергій Череватий.

Орім того, вороги втратили одну бойову машину піхоти, безпілотник, зенітну гармату, два авто та п'ять польових складів з боєприпасами.

Сергій Череватий пояснив, що до ротації та відступу вагнерівців змусив героїзм, мужність та професіоналізм ЗСУ. Тобто за ці місяці нашим військовим вдалось зламати їхній бойовий потенціал, знищити вагнерівців.

Усі ці його (Пригожина – 24 Канал) бравурні заяви – це просто латентна капітуляція. Він біжить, щоб зберегти залишки свого угруповання,

– пояснив речник.

За його словами, ПВК "Вагнера" йде з Бахмута через проблеми з особовим складом, а не з нестачею снарядів. На їхнє місце росіяни кидають свої найкращі підрозділи, які залишились. Цим росіяни показують, наскільки важливим є для них Бахмут.

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