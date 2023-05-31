"Смертельний конвеєр": росіяни будують масштабні комплекси для трупів загиблих на війні

Українська розвідка повідомила, що росіяни будують комплекси для трупів. Мовиться про місця, де трупів загиблих на війні росіян будуть сортувати, аналізувати та зберігати.

Наразі почали будувати два масштабні комплекси. Площа кожного з них становитиме понад 4000 квадратних метрів.

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Як росіяни планують справлятись з потоком загиблих

У Курську та Ростові-на-Дону росіяни будують масштабні комплекси для сортування, аналізу й зберігання трупів ліквідованих на війні проти України особового складу,

– заявили розвідники.

За їхніми даними, вартість будівництва у Курську – 800 мільйонів рублів, у Ростові-на-Дону – 600. Тобто орієнтовно понад 9 та 7 мільйонів доларів відповідно.

Ці комплекси для трупів міститимуть:

пункти для проведення слідчих дій та досліджень над тілами;

рефрижераторні з холодильними камерами на 1000 місць;

склади з трунами та іншим похоронними декораціями;

скорботну залу.

Рефрижераторне обладнання для кожного комплексу – понад мільярд рублів.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України констатує, що терористична Росія уже не здатна приховувати масштаб втрат особового складу у війні проти України. Будівництво вказаних комплексів на території Московії підтверджує факт, що путінський режим посилає свою окупаційну армію на смертельний конвеєр, але не справляється з потоком загиблих,

– заявили розвідники.

Вони також пригадали, що кожен російський солдат, який не вчиняв воєнних злочинів, може здатись в полон. Адже в іншому випадку, його чекає сортувальна база для трупів у Росії.

Як росіянам здатись у полон ЗСУ

Росіяни можуть здатись у полон з допомогою чат-боту "Хочу жить" в телеграмі. Детальніше про нього можна прочитати тут.

Окрім того, російській військові, які перебувають в Україні, можуть зателефонувати за номерами:

688 – тільки з українських номерів;

+380956886888;

+380936886888;

+380976886688;

+380665803498;

+380931192984;

+380443508917.

Російські солдати, які перебувають на території Росії, та їхні рідні можуть зв'язатися через телеграм або ватсап:

+380956886888;

+380936886888;

+380976886688.