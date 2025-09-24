Россия планировала масштабное наступление на Запорожье, но ему помешали удары по логистике и действиям украинских подразделений. Интенсивность атак на этом направлении сейчас заметно снизилась, хотя риски новых штурмов сохраняются.

Представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук в эфире 24 Канала объяснил, что оккупанты перебрасывают часть своих сил на другие отрезки фронта, в частности в Донецкую область. Он отметил, что именно это повлияло на ситуацию на Юге.

Что происходит на Запорожском направлении?

В начале августа россияне накапливали силы и готовились к масштабному наступлению в районе Степногорска. Силы обороны ударили по их складах с горючим, колоннах техники и логистических маршрутах, что существенно повлияло на динамику боевых действий. Сейчас активность врага ощутимо снизилась, хотя вероятность новых атак остается.

То наступление, которое россияне планировали на Запорожье, стало меньше или вообще исчезло с повестки дня. Не удалось реализовать задуманное,

– напомнил Братчук слова главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Несмотря на снижение интенсивности, Степногорск и дальше остается одним из ключевых направлений ударов. Украинские штурмовые полки уже неоднократно отбрасывали врага с окраин населенного пункта, и даже очередные попытки оккупантов прорваться завершились их отступлением.

Куда враг перебрасывает свои силы?

В конце лета на Запорожском направлении появились резервы противника, в частности морская пехота и подразделения десантников. Однако сейчас эти части уже воюют в Донецкой области, где оккупанты пытаются удержать позиции и спасти ситуацию на Добропольском отрезке.

Морская пехота и подразделения ВДВ, которые появились в Запорожской области, сейчас оперируют на Доброполье. Перебрасывают силы оттуда, пытаются спасать ситуацию на других направлениях

– объяснил Братчук.

Перемещение сил коснулось и Приднепровского направления, откуда также забрали часть подразделений. Оккупанты продолжают маневрировать между различными участками фронта, но их штурмы каждый раз сводят на нет украинские защитники.

Потери врага на других направлениях