Росія планувала масштабний наступ на Запоріжжі, але йому завадили удари по логістиці та діям українських підрозділів. Інтенсивність атак на цьому напрямку зараз помітно знизилась, хоча ризики нових штурмів зберігаються.

Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук в ефірі 24 Каналу пояснив, що окупанти перекидають частину своїх сил на інші відтинки фронту, зокрема на Донеччину. Він наголосив, що саме це вплинуло на ситуацію на Півдні.

Що відбувається на Запорізькому напрямку?

На початку серпня росіяни накопичували сили й готувалися до масштабного наступу в районі Степногірська. Сили оборони вдарили по їхніх складах із пальним, колонах техніки та логістичних маршрутах, що суттєво вплинуло на динаміку бойових дій. Нині активність ворога відчутно знизилась, хоча ймовірність нових атак залишається.

Той наступ, який росіяни планували на Запоріжжі, став меншим або взагалі зник з порядку денного. Не вдалося реалізувати задумане,

– нагадав Братчук слова головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Попри зниження інтенсивності, Степногірськ і далі лишається одним із ключових напрямків ударів. Українські штурмові полки вже неодноразово відкидали ворога з околиць населеного пункту, і навіть чергові спроби окупантів прорватися завершилися їхнім відступом.

Куди ворог перекидає свої сили?

Наприкінці літа на Запорізькому напрямку з'явилися резерви противника, зокрема морська піхота та підрозділи десантників. Однак нині ці частини вже воюють на Донеччині, де окупанти намагаються втримати позиції та врятувати ситуацію на Добропільському відтинку.

Морська піхота і підрозділи ВДВ, які з'явилися в Запорізькій області, зараз оперують на Добропіллі. Перекидають сили звідти, намагаються рятувати ситуацію на інших напрямках

– пояснив Братчук.

Переміщення сил торкнулося і Придніпровського напрямку, звідки також забрали частину підрозділів. Окупанти продовжують маневрувати між різними ділянками фронту, але їхні штурми щоразу зводять нанівець українські оборонці.

Втрати ворога на інших напрямках