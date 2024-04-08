Никто не верит в выдумки Путина: как Кремль может действовать в случае следующих терактов

Владимир Путин придумал версию о якобы "украинском следе" в теракте под Москвой, но никто в нее не верит. Поэтому в случае следующих терактов в России Кремлю надо будет изменить действовать иначе.

Впрочем, если теракт в стране-агрессоре таки произойдет – Кремль так же будет обвинять во всем Украину. Об этом 24 Каналу рассказала российский оппозиционер и политический аналитик Ольга Курносова, отметив, что тогда российским властям придется придумать более убедительные "аргументы".

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"Они (российские власти – 24 Канал) возьмут паузу просто потому, что сейчас никто не верит в этот "украинский след". Поэтому если им делать что-то, если они снова будут пытаться свалить все на Украину, то этот "украинский след" им надо будет прописывать гораздо лучше, чем сейчас", – сказала российская оппозиционерка.

Могла ли фсб подставить Путина терактом в "Крокусе"

Кремль не оставляет попыток приплести к теракту Украину. Чтобы это сделать Россия придумывает разные глупости. В частности, недавно там заявили якобы "нашли" в телефонах террористов фото с украинским флагом

Существует версия, что фсб позволила устроить теракт в "Крокус Сити Холл", чтобы таким образом подставить Путина. Однако Курносова убеждена, что эта версия не соответствует действительности. Так, если бы она реально имела место, то Путин уже давно "заболел бы и его отправили бы в отпуск".

Давайте смотреть на вещи реально. На мой взгляд, Путин пока еще держит все под своим контролем,

– подытожила российская оппозиционерка.

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