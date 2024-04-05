Алексей Буряченко, политолог, исполнительный директор Международной ассоциации малых общин, отметил 24 Каналу, что Россия умеет работать с гибридными методами войны – они в этом "лучшие" среди всех государств современного мира. Террор под Москвой Путин использовал, чтобы показать миру, что Россия "жертва" и "нуждается в поддержке" в борьбе с терроризмом.

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Россия пыталась манипулировать

Массовость огласки событий в России со стороны мировых СМИ показала, что якобы Кремль борется с терроризмом на уровне с цивилизованным миром. Буряченко объяснил, что это настоящая манипуляция.

Это очень технологичная история, которую легко можно вплетать в ИПСО для наших (украинских – 24 Канал) партнеров. Если бы ФСБ России действительно не хотело, чтобы теракт состоялся, учитывая, что информация у них об этом была, они должны были бы это не допустить,

– отметил политолог.

Украине и западным партнерам нужно вести активную антипропагандистскую кампанию на международном уровне.

Нужно показывать реальную ситуацию без искаженных зеркал, которыми постоянно очень умело пользуется российская пропаганда,

– сказал Буряченко.

Политолог считает, что на международном уровне, несмотря на все усилия российской пропаганды, России не удалось сдвинуть в положительную сторону мнения мирового сообщества относительно политики Кремля.

"Мир уже не тот, который был два года назад. Мир прекрасно понимает, что такое Путин и путинский режим", – подытожил Алексей Буряченко.

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