Олексій Буряченко, політолог, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад, зазначив 24 Каналу, що Росія вміє працювати з гібридними методами війни – вони в цьому "найкращі" серед всіх держав сучасного світу. Терор під Москвою Путін використав, щоб показати світові, що Росія "жертва" та "потребує підтримки" у боротьбі з тероризмом.

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Росія намагалась маніпулювати

Масовість розголосу подій у Росії з боку світових ЗМІ показала, що начебто Кремль бореться з тероризмом на рівні з цивілізованим світом. Буряченко пояснив, що це справжня маніпуляція.

Це дуже технологічна історія, яку легко можна вплітати в ІПСО для наших (українських – 24 Канал) партнерів. Якби ФСБ Росії дійсно не хотіло, щоб теракт відбувся, враховуючи, що інформація в них про це була, вони мали б це не допустити,

– зауважив політолог.

Україні та західним партнерам потрібно вести активну антипропагандистську кампанію на міжнародному рівні.

Потрібно показувати реальну ситуацію без викривлених дзеркал, якими постійно дуже вміло користується російська пропаганда,

– сказав Буряченко.

Політолог вважає, що на міжнародному рівні, попри всі зусилля російської пропаганди, Росії не вдалося зрушити в позитивну сторону думки світової спільноти щодо політики Кремля.

"Світ уже не той, який був два роки тому. Світ чудово розуміє, що таке Путін та путінський режим", – підсумував Олексій Буряченко.

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