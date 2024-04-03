У країні – агресорці вже зробили офіційну заяву, що, мовляв, за терактом у "Крокусі Сіті Хол" стоїть Україна. Євродепутатка Віола фон Крамон-Таубадель в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповіла, чому трагедію у ТРЦ породив Путін.

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Росії байдуже на власних людей

Після масового розстрілу людей у "Крокусі" в Єврокомісії лунали голоси, які не виключали можливої співпраці із Москвою для спільної боротьби із тероризмом. Втім, фон Крамон-Таубадель вважає, що така кооперація є неможливою.

По-перше, російська влада довела, що їй абсолютно байдуже на своїх громадян, коли проігнорувала попередження США про підготовку ісламістів до теракту усередині країни.

По-друге, пані Віола переконана, що Кремль тісно співпрацює з терористичними групами з Сирії, Європи, Іраку, Афганістану. Зокрема, відомо, що деякі з терористів здобули освіту в московських закладах освіти.

Євродепутатка впевнена, що заарештовані у Росії таджики не мають жодного стосунку до злочину у "Крокусі".

Росія просто використовувала їх, щоб мати когось, кого можна було показати, катувати, поставити перед камерою,

– наголосила фон Крамон-Таубадель.

Москві вигідний цей теракт тому, що Путін отримав можливість під приводом боротьби із тероризмом посилити репресії проти власних громадян.

Крім того, для нього "українські сліди" в цьому нападі – це ще один шанс мобілізувати на війну більше людей.

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