В стране – агрессорке уже сделали официальное заявление, что, мол, за терактом в “Крокусе Сити Холл” стоит Украина. Евродепутат Виола фон Крамон-Таубадель в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказала, почему трагедию в ТРЦ породил Путин.

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России безразлично на собственных людей

После массового расстрела людей в "Крокусе" в Еврокомиссии звучали голоса, которые не исключали возможного сотрудничества с Москвой для совместной борьбы с терроризмом. Впрочем, фон Крамон-Таубадель считает, что такая кооперация невозможна.

Во-первых, российские власти доказали, что ей абсолютно все равно на своих граждан, когда проигнорировали предупреждение США о подготовке исламистов к теракту внутри страны.

Во-вторых, госпожа Виола убеждена, что Кремль тесно сотрудничает с террористическими группами из Сирии, Европы, Ирака, Афганистана. В частности, известно, что некоторые из террористов получили образование в московских учебных заведениях.

Евродепутат уверена, что арестованные в России таджики не имеют никакого отношения к преступлению в "Крокусе".

Россия просто использовала их, чтобы иметь кого-то, кого можно было показать, пытать, поставить перед камерой,

– подчеркнула фон Крамон-Таубадель.

Москве выгоден этот теракт потому, что Путин получил возможность под предлогом борьбы с терроризмом усилить репрессии против собственных граждан.

Кроме того, для него "украинские следы" в этом нападении – это еще один шанс мобилизовать на войну больше людей.

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