На цьому в інтерв'ю 24 Каналу наголосила депутатка Європейського парламенту від Німеччини Віола фон Крамон-Таубадель. Вона зауважила, що хотіла б, щоб сигнал до початку переговорів подали нашій державі негайно.

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Як затягування переговорів може впливати на Путіна

Журналіст спитав її, чи задоволена вона результатами засідання Європейської Ради. З урахуванням того, що так і не було рішень щодо подальших кроків у започаткуванні переговорів з Україною.

Ні, звісно, ні. Хотілося б сподіватися, що сигнал до початку переговорів подадуть Україні негайно. І я думаю, що відтягувати це було помилкою. Тому що все, що ми зараз не даємо Україні, є сигналом для Путіна, що ми не маємо серйозних намірів і що нібито не хочемо приймати Україну в ЄС,

– наголосила вона.

Депутатка Європарламенту додала, що не слід було чекати ще два чи три місяці Європейській Раді.

Водночас вона зазначила, що попри війну бачать амбітний графік з українського боку, який стосувався виконання всіх критеріїв і всіх рекомендацій, які Київ отримує від Євросоюзу. Депутатка Європарламенту вважає, що у порівнянні з багатьма іншими країнами-кандидатами, у нашої держави справи йдуть добре.

Отже, Рада висуває законопроєкти, це в основному потім голосується. Тепер настав час імплементації. Звичайно, ми не можемо передбачити, як це впроваджується або буде впроваджуватися, тому я б сказала, що технічно, формально, увесь процес іде нормально,

– додала вона.

Разом з тим вона звернула увагу на ще один аспект. Він полягає у демократичних стандартах. Також питання полягає в тому, як залучити інституції та зробити відповідний процес максимально інклюзивним.

Нагадаємо, що 14 грудня 2023 року глава Європейської Ради Шарль Мішель заявив, що лідери Європейського Союзу ухвалили рішення про початок переговорів з Україною та Молдовою про вступ до Євросоюзу. Відповідне рішення погодили у Брюсселі під час саміту ЄС.