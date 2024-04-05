Заяви очільника Кремля, що у всьому буцімто винна Україна – зрозумілі та очікувані. Про це 24 Каналу розповів політолог, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко, додавши, що Путін свідомо вибрав таку тактику.

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Що означає риторика диктатора

Одразу після теракту було зрозуміло, що у ньому звинуватять Україну. Адже надзвичайно зручно перекласти відповідальність на опонента й в такий спосіб збільшити культ ненависті до українців, покращити результати мобілізації та збільшити рівень мотивації людей вбивати.

Я не сумніваюся, що фсб причетне до цього теракту. Тільки залишається питанням, чи спецслужби самі це реалізували, чи просто промовчали й дозволили ІДІЛ все зробити, щоб потім використати результати цієї трагедії у своїх політичних цілях,

– розповів Олексій Буряченко.

Насправді звинувачення в бік Україні не тільки абсурдні, але й смішні. Адже все відбувається на тлі заяв самої "Ісламської держави", яка показує фото терористів, розповідає про їхню підготовку, зброю. Одна російська влада вперто переконує, що нібито винні українці, а розбіжностей з ісламістами взагалі немає.

На тлі цього маразму виходить Дмітрій Пєсков, який говорить відверто антисемітські речі. Після цього шалена хвиля антисемітизму накрила всю Росію. Навіть країни, які лояльно до неї ставляться, почали закликати своїх громадян повернутись додому,

– зауважив Буряченко.

Які небезпеки постануть перед Росією

Після теракту країна-агресорка, окрім зовнішнього ворога, вирішила знайти ще й внутрішнього. Поліція масово затримує людей іншої національності, мігрантів. Це дуже небезпечне явище для Росії.

Путін хоче одночасно воювати зі США, "колективним Заходом", бо називає їх своїми ворогами, а також з внутрішнім ворогом – вихідцями Киргизстану, Узбекистану, Казахстану й так далі. Це майже на 100% призведе до того, що путінський режим зійде нанівець,

– наголосив політолог.

Тоді ми побачимо серйозний внутрішній супротив населення. Постане питання, хто працюватиме сантехніками в Москві, двірниками у Петербурзі. Ще одна питання – хто піде на військові заводи, особливо у великих містах, та виконуватиме обов'язки зварювальників, монтажників. Раніше всю цю нішу заповнювали заробітчани з інших країн.

Кремль, зробивши таку помилку, розпаливши хвилю антисемітизму, зараз різко зупинився і почав "давати задню". У Росії вже зрозуміли, що наслідки для них будуть просто катастрофічні,

– підсумував Олексій Буряченко.

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