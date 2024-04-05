Заявления главы Кремля, что во всем якобы виновата Украина – понятны и ожидаемы. Об этом 24 Каналу рассказал политолог, исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко, добавив, что Путин сознательно выбрал такую тактику.
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Что означает риторика диктатора
Сразу после теракта было понятно, что в нем обвинят Украину. Ведь очень удобно переложить ответственность на оппонента и таким образом увеличить культ ненависти к украинцам, улучшить результаты мобилизации и увеличить уровень мотивации людей убивать.
Я не сомневаюсь, что фсб причастно к этому теракту. Только остается вопросом, или спецслужбы сами это реализовали, или просто промолчали и позволили ИГИЛ все сделать, чтобы потом использовать результаты этой трагедии в своих политических целях,
– рассказал Алексей Буряченко.
На самом деле обвинения в сторону Украины не только абсурдные, но и смешные. Ведь все происходит на фоне заявлений самого "Исламского государства", которое показывает фото террористов, рассказывает об их подготовке, оружие. Одна российская власть упорно убеждает, что якобы виноваты украинцы, а разногласий с исламистами вообще нет.
На фоне этого маразма выходит Дмитрий Песков, который говорит откровенно антисемитские вещи. После этого бешеная волна антисемитизма накрыла всю Россию. Даже страны, которые лояльно к ней относятся, начали призывать своих граждан вернуться домой,
– отметил Буряченко.
Какие опасности предстанут перед Россией
После теракта страна-агрессор, кроме внешнего врага, решила найти еще и внутреннего. Полиция массово задерживает людей другой национальности, мигрантов. Это очень опасное явление для России.
Путин хочет одновременно воевать с США, "коллективным Западом", потому что называет их своими врагами, а также с внутренним врагом – выходцами Кыргызстана, Узбекистана, Казахстана и так далее. Это почти на 100% приведет к тому, что путинский режим сойдет на нет,
– подчеркнул политолог.
Тогда мы увидим серьезное внутреннее сопротивление населения. Встанет вопрос, кто будет работать сантехниками в Москве, дворниками в Петербурге. Еще один вопрос – кто пойдет на военные заводы, особенно в крупных городах, и будет выполнять обязанности сварщиков, монтажников. Раньше всю эту нишу заполняли заробитчане из других стран.
Кремль, совершив такую ошибку, разжег волну антисемитизма, сейчас резко остановился и начал "давать заднюю". В России уже поняли, что последствия для них будут просто катастрофические,
– подытожил Алексей Буряченко.
Теракт в "Крокусе": актуальные новости
- Российское минобороны сообщило, что после теракта возросло количество желающих воевать. В течение 2 недель контракты подписали 16 тысяч мужчин. Это зафиксировали по всей территории страны-агрессора. В Институте изучения войны сообщили, что причины этого – страх и нестабильность, которые возникли в обществе.
- В США предупреждали Россию о возможном теракте и делали это за 2 недели до стрельбы. Также американские чиновники называли возможные цели, в частности упоминалась концертная площадка. Впоследствии сотрудники ТЦ подтвердили, что им говорили об опасности теракта. Это противоречит заявлениям Москвы, что сообщения США "были слишком общими".
- Россия изо всех сил пытается обвинить Украину и придумывает для этого новые способы. Так следователи заявили, что в телефонах нападавших якобы нашли фотографии украинского флага. Его якобы держали люди в камуфляже на фоне разрушенных домов. По версии оккупантов, теракт хотели организовать 24 февраля 2024 года в годовщину так называемой "сво".