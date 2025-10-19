Россия сейчас находится в не лучшем положении в контексте международных отношений. Кремль с начала вторжения на территорию Украины потерял влияние на геополитику в разных регионах.

Такое мнение эксклюзивно для 24 Канала высказал министр иностранных дел Украины (2007 – 2009), дипломат Владимир Огрызко, отметив, что Россию выбросили с Ближнего Востока. Российская дипломатия потеряла влияние, которое было раньше. Сейчас немало важных событий в мире происходит без их участия.

Смотрите также Путин в крайне унизительном положении: сможет ли он долететь до Венгрии на встречу с Трампом

Какие у России проблемы на международном уровне?

Владимир Огрызко подчеркнул, что Кремль потерпел полный провал в Сирии, Иране и Израиле. Это означает, что внешняя политика Владимира Путина "трещит по швам".

Это на руку Украине и свидетельствует о том, что в США поняли, что мировые проблемы, которые сейчас существуют являются продуктом деятельности советского союза, а теперь и России. Если там есть Россия, то там есть проблема, а если там нет России, то проблемы можно решать,

– сказал он.

Дипломат также добавил, что Россия сейчас очень заинтересована, чтобы сохранить свои военные базы в Сирии после того, как был свергнут режим Башара Асада и туда пришла новая власть. Правовой статус этих объектов пока окончательно неопределен. Новая сирийская власть не передала их в полноценное пользование России.

Возможно, это может произойти, но может и нет. Обычно пользование такими базами – это многомиллиардные расходы, а их у России сейчас нет,

– подчеркнул он.

Кроме того, Владимир Огрызко обратил внимание, что Кремль потерпел провал также в организации российско-арабского саммита. Это событие готовили долго, но оно не состоялось. Арабские лидеры проигнорировали Путина и предпочли посетить Европу.

Это публичная и сильная пощечина уже от арабского мира. Если посмотреть на все эти вещи подряд, то получается, что России на Ближнем Востоке и на Южном Кавказе скоро будет нечего делать,

– высказался дипломат.

Он подытожил, что во всех аспектах внешней политики Россия начинает проигрывать. Украине это очень выгодно и важно этому способствовать.

Какая ситуация у России на Ближнем Востоке?